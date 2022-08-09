後疫情來臨 遊戲業大降溫

電子遊戲業者銷售衰退，未來也不看好。（路透）

隨著疫情帶來的利多消退，電子遊戲巨頭第2季銷售額出現下滑。在截至6月的當季，微軟 、索尼 和任天堂的遊戲業務成績都令人失望。

這些數字反映出消費者支出出現更全面的收縮。根據市場研究公司NPD的數據，第2季美國人在遊戲上的花費為124億元，同比下降13%。

原因有好幾項，尤其是放寬疫情限制，讓人們放下手中的遊戲機控制器，轉而進行戶外活動。即使半導體設備持續短缺也沒有太大幫助。

索尼表示，其遊戲部門在6月當季銷售額同比下降2%，而營業獲利則暴跌近37%。該公司還發布了悲觀的財測，將全年獲利預測調降16%。PlayStation玩家的總遊戲時間減少了15%，遠低於預測。

微軟整體遊戲營收 同比下降7%。Xbox遊戲機銷售額下降11%，而遊戲內容和服務收入下降6%。

被微軟收購、陷入困境的遊戲發行商動視暴雪上季淨利更暴跌70%，營收下降29%。動視暴雪將銷量下滑歸咎於廣受歡迎的射擊遊戲系列的最新作品銷售疲軟。

發行《刺客信條》的Ubisoft淨預訂量下降了10%。

Wedbush Securities總經理帕切特(Michael Pachter)表示，令人失望的數字主要是因為與一年前的「超常表現」相比。換句話說，業者無法重現它們在2021年創下的高額數字。

藝電是極少數能克服遊戲萎縮的公司之一，上季獲利成長50%，營收成長14%。

阻礙遊戲世界發展一個主要因素是關鍵控制器硬體生產的青黃不接。

發行《超級瑪利歐》的任天堂在4月至6月期間的營業獲利下滑15%，售出343萬台可攜式Switch遊戲機，同比下降23%，而軟體銷量下降8.6%至4140萬套。

索尼上季售出240萬台PlayStation 5遊戲機，略高於去年同期的230萬台。該公司希望關鍵製造中心上海解除封鎖以及假日銷售旺季的推動，將有助於實現其2022年出貨1800萬台PS5的目標。