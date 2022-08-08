我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

治安隱憂 紐約市警提前退休人數年增7成

非裔民權領袖傑克遜 挺紐約公校加入亞太裔課程

複製台積電房價井噴效應？美建商購地、州長讚注入活力

編譯葉亭均／綜合外電
亞利桑納州州長杜西（Doug Ducey）推文盛讚台積電為當地帶來活力成長。（取材自推特）
亞利桑納州州長杜西（Doug Ducey）推文盛讚台積電為當地帶來活力成長。（取材自推特）

晶圓代工龍頭台積電過去的設廠消息屢屢帶動周邊房價大漲，從南科園區附近的善化、新市，到楠梓產業園區、寶山二期擴廠，都帶動周邊房價大漲一波。隨著台積電赴美國亞利桑納州設5奈米廠，這種房市利多情勢也可能在美複製，促使開發商購地興建，該州州長更推文盛讚台積電為當地帶來活力成長。

開發商Empire集團本月初才公告，已在鄰近台積電在美國新廠附近的北鳳凰城耗資1,437萬美元購入一塊40畝的土地，計劃建造354戶獨棟出租住宅，每戶都有私人庭院與智慧居家配備。該公司此前也耗資910萬美元，在附近購買一塊地，兩塊地合計加起來的出租住宅戶數達600戶。

Empire集團創辦合夥人Richard Felker表示：「這是個理想地，就在17號州際公路附近，靠近台積電，當地預期未來兩年會創造逾3,000個工作機會。」「這個社區將有助於為台積電半導體工廠的員工，和其他遷移到這個快速成長地區的人提供極為所需的住房。」

就連亞利桑納州州長杜西（Doug Ducey）7日也推文並附上當地媒體報導台積電帶動建案的連結，表示：「支出120億美元投資亞利桑納州的經濟，台積電正為我們的州帶來活力成長。」

台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電 亞利桑納州 房價

上一則

中國7月出口增18％超過預期 貿易順差創新高

延伸閱讀

德州警官過度用武對付示威者 州長重用惹議

德州警官過度用武對付示威者 州長重用惹議
裴洛西與劉德音 誰讓台灣更安全？

裴洛西與劉德音 誰讓台灣更安全？
iPhone 14擴大備貨 台系蘋果鏈吃補

iPhone 14擴大備貨 台系蘋果鏈吃補
裴洛西訪台 意在台積電？

裴洛西訪台 意在台積電？

熱門新聞

省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高