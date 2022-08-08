複製台積電房價井噴效應？美建商購地、州長讚注入活力

亞利桑納州州長杜西（Doug Ducey）推文盛讚台積電為當地帶來活力成長。（取材自推特）

晶圓代工龍頭台積電 過去的設廠消息屢屢帶動周邊房價 大漲，從南科園區附近的善化、新市，到楠梓產業園區、寶山二期擴廠，都帶動周邊房價大漲一波。隨著台積電赴美國亞利桑納州 設5奈米廠，這種房市利多情勢也可能在美複製，促使開發商購地興建，該州州長更推文盛讚台積電為當地帶來活力成長。

開發商Empire集團本月初才公告，已在鄰近台積電在美國新廠附近的北鳳凰城耗資1,437萬美元購入一塊40畝的土地，計劃建造354戶獨棟出租住宅，每戶都有私人庭院與智慧居家配備。該公司此前也耗資910萬美元，在附近購買一塊地，兩塊地合計加起來的出租住宅戶數達600戶。

Empire集團創辦合夥人Richard Felker表示：「這是個理想地，就在17號州際公路附近，靠近台積電，當地預期未來兩年會創造逾3,000個工作機會。」「這個社區將有助於為台積電半導體工廠的員工，和其他遷移到這個快速成長地區的人提供極為所需的住房。」

就連亞利桑納州州長杜西（Doug Ducey）7日也推文並附上當地媒體報導台積電帶動建案的連結，表示：「支出120億美元投資亞利桑納州的經濟，台積電正為我們的州帶來活力成長。」