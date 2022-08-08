Fed官員暗示 9月再升息3碼

Fed理事鮑曼6日暗示，9月可能再升息3碼。（路透）

美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）6日暗示，9月可能再升息 3碼，並認為Fed應考慮在未來多次會議都升息3碼，直到通膨明顯下降，呼應多名Fed官員上周展現積極緊縮貨幣政策決心。

由於鮑曼擁有投票權，她的表態已引發市場關注。此外，經濟學家也認為，即便美國本周公布的7月消費者物價略為回落，也改變不了Fed積極升息的計畫。

鮑曼6日在堪薩斯銀行家協會的一場活動發表演講表示，她本月支持聯邦公開市場操作委員會（FOMC）再度升息3碼，而且「我的觀點是，在通膨以一致、顯著且持續的方式下滑之前，類似的升息幅度都應該納入選項」。

美國7月就業 報告意外強勁，已加重Fed於9月再度大幅升息以抑制需求並控制物價的壓力；7月非農就業人口新增52.8萬人，是市場預期的兩倍多，失業率也下降至3.5%，達到50年來最低。

鮑曼說，她對9月的升息幅度仍持開放態度，這將取決於經濟數據，「雖然我預期持續升息將很適當，但鑒於經濟數據和情勢將不斷演變，我將讓資訊來導引我對升息幅度的判斷」。她也預期，美國今年下半年經濟成長將回升，明年「溫和成長」。

在Fed的9月決策會議前，還有一份就業報告和兩份消費者物價數據將要參考，包括預定10日發布的7月消費者物價指數（CPI）。經濟學家預估，7月CPI將比6月攀升0.2%，年比揚升8.7%，都低於6月，但主因是受到汽油價 格大幅下跌的影響，Fed距離宣稱「任務完成」還很遙遠。

美國7月不計食品與能源價格的核心CPI預估將月增0.5%、年升6.1%，並未減輕Fed的升息壓力。彭博經濟學家指出，7月就業報告已讓大勢底定，不只證實經濟未深度衰退，也意味著Fed很可能在9月升息3碼，因為工資成長火熱，Fed必須擴大行動降溫。

彭博經濟學家預期，未來幾個月的核心CPI將繼續攀升，並且持續盤旋高點，直到整體CPI在明年趨緩。