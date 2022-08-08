專家:美股熊市尚未結束

最近美股的漲勢似乎顯示投資 人突然由看空轉為看多，但股市投資專家認為，除非出現全面性的投降式拋售潮（capitulation），否則這波上漲比較像是熊市 反彈，而非是新牛市的開始。

專門研究股市逆向投資的金融分析師赫伯特（Mark Hulbert）在MarketWatch撰文說，熊市尚未結束。他解釋說，這是基於兩個原因，首先是，美股自6月中旬跌至這波熊市的低點以來，擇時進出股市者一直急切轉為看漲，這比較像是典型的熊市反彈、而不像是新牛市的開始。其次，股市在6月中旬跌落谷底時並未出現投降式拋售潮，而這種情況通常是在熊市谷底之後突然爆發的最後一波拋售潮。

赫伯特說，令人驚訝的是，在短短六周內市場情緒發生這麼大的變化，「這不是我們通常在新牛市開始時所看到的情況」，慣常的模式是，從熊市低點反彈時最初出現的懷疑、而非熱情的信念。他並指出，市場對近期漲勢抱持懷疑態度的第二個原因是，在6月17日這波熊市的最低點時並未出現全面性投降式拋售的跡象，因此，當前的熊市可能還需要一段時間才會結束。

顧問服務業者TheDowTheory.com的主編布雷說，投降式拋售將需要美股三個指數 至少有兩個收低於以下價位：道瓊工業指數低於27990點、標普500指數低於3484點，以及紐約證交所綜合指數低於13,156點，但均遠低這些大盤指數目前的收盤價位32803點、4145點及15273點，因此在不久將來不太可能發生投降式拋售。

TheDowTheory.com創辦人沙內普也說，6月低點未出現投降式拋售，增添了最近股市漲勢只是熊市反彈的可能性。