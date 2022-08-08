史指大跌 波克夏Q2虧438億

波克夏公司第二季反映營運情況的營業利益躍增近四成，優於預期。（路透資料照片）

「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）第二季出現巨額淨虧損，主要受美國股市劇烈波動拖累，但更能忠實反映營運情況的營業利益躍增近四成，優於預期，反映旗下保險 、鐵路等事業獲利改善。此外，波克夏上季買回庫藏股規模明顯縮小，現金水位變動不大。

波克夏6日公布，第二季淨虧損438億美元，相當於A股每股虧損2萬9754美元。對照下，去年同期淨利達281億美元，或A股每股盈餘1萬8488美元。虧損如此慘烈，是因為美股重挫，造成波克夏的股票投資 組合價值大縮水，從第1季末的3900億美元銳減至3280億美元。第二季史坦普500指數跌幅達16%，波克夏三大持股— 蘋果、美銀（BofA）和美國運通— 全季股價跌幅都超過20%。

不過，上季營業利益躍增39%至92.8億美元，或A股每股盈餘約6326美元，優於一年前的66.9億美元（A股每股4424美元）。波克夏旗下所有大型事業，包括鐵路、公用事業與能源、保險等，盈餘全面成長。

巴菲特建議投資人聚焦營業利益，因為不把股票投資組合價值變動計入，不受股票帳面價值波動誤導，更能呈現公司的財務穩健度。

波克夏上季只買回價值10億美元庫藏股，比第1季的32億美元大幅縮減。截至6月底，波克夏現金與約當現金水位1054億美元，與3月底的1060億美元差不多。

投資人密切關注波克夏財報，不僅因為巴菲特投資享有盛名，也因為波克夏擁有數十個事業部門，橫跨保險、鐵路、能源、零售等行業，可從中一窺更廣的經濟景氣榮枯趨勢。

近來通膨勁揚，從運費、原物料到工資都在漲，已推升企業成本，波克夏子公司也受影響。例如，燃料和工資成本齊揚，使波克夏鐵路部門上季營運成本激增20%。汽車保險公司Geico承保損失4.87億美元，因為通膨和二手車價格變貴，連帶升高損壞車輛的修理和汰換費用。

波克夏上季買進452億美元股票，金額高於第1季的414億美元，顯然依舊奉行「逢低進場」的原則。至於該公司不斷加碼買進的西方石油公司，外界好奇這是否代表波克夏將直接收購這家能源公司，但波克夏並未在財報文件中提供公司的策略說明。