手機沒壞就換 電子垃圾爆滿

科技日新月異，人們不斷追逐新手機 、電腦等各式電子產品，抽屜裡堆滿還沒故障就被淘汰的電子用品和電線。

數十年來，科技業高喊「不創新就等死」(innovate or die)，市場上爭相推出快速吸睛的酷炫科技用品，新品以極快速度推出，也以極快速度被汰換。

來得快、去得快造成所謂的「計畫性報廢」(planned obsolescence)，再加上修復舊品的選擇有限，被丟棄的電子產品如海嘯般一波波湧現，稱為「電子垃圾」(e-waste)；處理電子垃圾遠比處理家中雜物更頭痛。

總部位於西雅圖的電子垃圾監管機構Basel Action Network執行董事帕克特(Jim Puckett)說，人們每三、四年就換新電腦，每兩年換新手機，電子垃圾山越來越高。

聯合國數據顯示，2019年全球電子垃圾達5360萬噸，僅17.4%被回收；美國環保署估計，數量難以估計的舊電子產品從美國和其他已開發國家，運往無能力拒絕進口或適當處理這些材料的發展中國家。

世界衛生組織(WHO)去年警告，處理大量電子垃圾可能有害兒童健康，包括肺功能變化、DNA損傷以及癌症等慢性病風險增加，另有晚年心血管疾病。

世衛組織也警告，1800多萬名兒童和青少年積極投入非正式的電子廢物處理行業，他們的手小巧，經常在堆積如山的電子垃圾中搜尋銅和金等有價值材料。

帕克特說，電子垃圾問題與全球環境正義息息相關，必須防止富國向發展中國家傾倒垃圾和骯髒科技。環境危機已引起歐洲、美國立法者以及接收電子垃圾的發展中國家關注。

歐盟 官員上個月批准新法，要求所有手機和電子產品使用跨品牌標準充電器，以減少電線數量；參議員馬基(Edward J. Markey)、華倫(Elizabeth Warren)和桑德斯(Bernie Sanders)隨後寫信給商務部長，提到新的歐盟政策可望顯著減少電子垃圾。

不過，有關電子垃圾監管的相關政策目前仍停留在州級，在可預見的將來幾乎未見聯邦政策向前推進。

消費者和企業能做些什麼？

德梅(Corey Dehmey)過去在公司科技部門工作，如今在推動電子產品回收再利用的非營利組織Sustainable Electronics Recycling International(SERI)擔任執行董事，致力加強政府、私營部門和消費者合作以解決電子垃圾危機。

德梅認為，電子垃圾是產品未妥善規畫生命周期的結果，須在產品開發之初就考慮「我們正在設計什麼？」以及「消費者在採購什麼？」

SERI引入並監控該機構設定的電子廢物回收認證標準，確保各機構正確處理廢電子產品，此外，為企業和其相關人士舉辦活動、宣傳，迫使企業和政府以可持續方法開發電子產品；德梅說，必須想辦法延長(電子品)使用時間、設法修理和重複使用，需要消費者和企業轉變思維。

近幾個月，各方要求業者放寬個人和獨立維修店修理故障品的限制，被稱為「維修權」(right to repair)運動；總統拜登(Joe Biden)去年通過行政命令，指示聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)立規要求企業允許DIY維修，該委員會並誓言根除非法維修限制。

一些科技業者已啟動修復舊品計畫。今年稍早，蘋果 (Apple)和三星(Samsung)推出自助維修店，提供零件讓顧客動手修理手機，谷歌(Google)也承諾今年稍晚提供用以修復Pixel手機的零件。

近年並出現各種聯盟，消費者可選擇廢棄設備處置管道，例如，Puckett幫助發起廢棄電子品回收計畫e-Stewards，對電子產品回收商進行認證和審核，確保以嚴格標準正確處理廢棄電子用品。

SERI挑釁長(chief provocateur)塞伯特(Jeff Seibert)建議消費者查看市政當局是否有電子垃圾回收計畫。部份美國零售商如Staples和百思買(Best Buy)也提供電子回收再利用計畫，此外，蘋果等其他公司推出方案，以換取店面信用額度、免費回收等方式購入二手用品。

環保署建議，電腦等電子用品故障時，可考慮將電腦零件或軟體升級，別急著購買全新產品，假如最終決定送往回收站，應移除需要單獨回收的電池等零件；回收100萬台筆記型電腦所省能源相當於3500多個家庭一年用電量，而回收100萬部手機可回收3萬5000磅銅、772磅銀、75磅黃金和33磅鈀。

塞伯特敦促消費者以處置汽車的方法電子產品；輪胎壞了或擋風玻璃破裂時，只會更換這些零件，而不會丟棄整輛車。