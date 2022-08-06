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難得同調 桑默斯+克魯曼：Fed尚未到改變升息路徑之時

編譯任中原／綜合外電
美國前財長桑默斯（右）擔心，聯準會（Fed）看到後續公布的整體通膨數據升勢減緩，就會認為緊縮措正在產生效果，因而改變升息路徑。他說諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（左）也鄭重表示現在還不是Fed轉變升息路徑的時候。 （取材自彭博资讯）
美國前財長桑默斯（右）擔心，聯準會（Fed）看到後續公布的整體通膨數據升勢減緩，就會認為緊縮措正在產生效果，因而改變升息路徑。他說諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（左）也鄭重表示現在還不是Fed轉變升息路徑的時候。 （取材自彭博资讯）

經濟學家桑默斯表示，他擔心聯準會（Fed）看到後續公布的整體通膨數據升勢減緩，就會認為緊縮措正在產生效果，因為Fed還有諸多未竟之功要做。

桑默斯表示，「我對於接下來非核心通膨可能出現有利消息深以為憂」。下周將公布7月消費者物價指數（CPI）；由於能源價格最近下降，尤其是汽油價格，因此整體CPI料將下降；再加上經濟出現一些減緩信號，因此危險在於「這將使Fed認為情況已在掌控之中」。

他指出，然而美國經濟仍處於「過熱」狀況，這從7月就業人數激增及工資加速上揚得證；「紅火的」勞動市場意味著「通膨常在，甚至加速升高」。

他表示，「這項數字所表達的一切，對我而言都是在說明經濟過熱，尚未得到控制，尚未走上獲得控制之路。我的憂慮其實非常之大」。

桑默斯表示，經常跟我吵架的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼，這次也鄭重表示現在還不是Fed轉變升息路徑的時候。

經在站在「鴿派」立場的克魯曼稍早時撰文指出，「我們在短期通膨方面將得到的好消息，並不是我們的策略已經奏效的證據，也並未提供貨幣政策轉向寬鬆的理由」。

桑默斯表示，危險在於「我們將面臨在1970年代時的情況，當時由於我們做的不夠，因而通膨持續存在」。扣除食品及能源等原料商品，「各種合理的核心通膨率指標都處於5%上下，這比尼克森實施物價管制時的升幅還高。從任何角度來看，這都是無法接受的」。

桑默斯再度批評Fed主席鮑爾，在上次的記者會上表示利率已達「中性」的說法不當。他表示，「我並不認為Fed現在已經理順了線頭。如果不使實質利率大幅上升，我們只是在為停滯膨脹打下基礎」。

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