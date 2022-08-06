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想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

編譯湯淑君／綜合外電
省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）
省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

高齡91歲的「股神」巴菲特身價大約上千億美元，顯然有能力大肆揮霍，但這位「奧瑪哈先知」卻是出了名的節儉。眾所周知，他買二手車、住老房子，還愛用折價券，經常啃麥當勞漢堡就解決一餐。但省吃儉用不表示就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術是好的開始。

財經網站MarketWatch報導，巴菲特強調建立財務安全的重要性，也熱愛學習怎麼存錢才妥善。

在當前高通膨時期，也許有人質疑錢這時候存的錢正快速貶值，還有用嗎?但專家表示，即使在此刻，擁有存款仍至關重要(好在現在存款帳戶利息升高了）。指導原則是，務必準備足夠支應大約3到12個月生活基本花費的存款，存在利率較高的存款帳戶以策安全。如何達成這個目標？不妨聽聽巴菲特對如何存錢的建議。

養成妥善存錢習慣

巴菲特有次對大學生演講時，他提到個人理財「最大的錯誤」，就是「沒學好妥善存錢的習慣」。他說，「大多數行為都是習慣性的」，「習慣的枷鎖輕得讓人渾然不覺，卻重得難以破除」。

如何輕鬆存錢？讓存錢「自動化」。設立自動轉帳的帳戶，月薪入帳後，就定期地把錢直接轉存到儲蓄或退休帳戶。如此一來，你不會動到那些錢，直接變成儲蓄。如果行有餘力，試著每年提高存款金額（在一年之始檢討個人財務是好時機）。

挑選價廉物美的買

巴菲特在2008年致波克夏公司股東信上寫道：「價格是你付出多少，價值是你得到多少。」要避免買到「物低所值」造成的金錢損失，巴菲特的建議是：藉由買折價品省錢。他說：「不論我們談的是襪子還是股票，我喜歡在打折時買品質優良的商品。」

好消息是，今年來股市下跌，如今市場上有許多便宜股票可買，沃爾瑪等賣場現在也有眾多商品庫存過剩，因為近來通膨勁揚正促使消費者削減支出。

先存錢，有剩再花

巴菲特說：「別在支出過後才把剩的錢存起來，而是存錢之後有剩的再花。」

基本上，先存錢，儘可能存得愈多愈好，然後就能容許自己花錢。巴菲特偏好用現金消費，他曾向Yahoo Finance表示：「我有一張美國運通卡，1964年拿到的。但我98%的機率都用現金支付。」

巴菲特 儲蓄 股票

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