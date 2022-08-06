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美股下周能否繼續上漲？命運取決於「通膨數據」

編譯劉忠勇／綜合外電
下周公布的通膨數據，可能進一步讓市場以為Fed轉鴿的期望破滅。（歐新社）
下周公布的通膨數據，可能進一步讓市場以為Fed轉鴿的期望破滅。（歐新社）

美國股市周五下跌，就業報告意外強勁，雖緩解美國經濟衰退的疑慮，卻也一併掃除聯準會（Fed）下一次開會大幅升息的障礙。下周公布的通膨數據若居高不下，勢必進一步讓市場以為Fed轉鴿的期望破滅。

史坦普500指數周五盤中一度下跌1.1％，終場和那斯達克綜合指數分別下跌0.2%和0.5%，一周下來仍各漲0.4%和2.2%，連續三周上漲，是4月來最久周線漲勢。道瓊工業指數周五漲0.2%，本周跌0.1%。

費城半導體指數周五跌0.9%，但台積電ADR周五逆勢續漲1.5%，連續三日上漲，周線和費半各漲1.5%和2.9%。

投資人原以為美國經濟正出現降溫跡象，Fed可能最快明年上半年就會轉而降息，不料7月勞動市場竟新增52.8萬工作，是分析師原估的兩倍有餘，使就業人口回到疫情之前的水準。同時，失業率也降至3.5%。

投資人為此陷於進退兩難：美國經濟一大支柱保持強旺，固然是市場的一項利多，但數據好也代表9月升息3碼（75個基點）機率反而更大了，形成股債行情的利空。 美國利率期貨反映9月升息3碼的機率立即由41%大增為69%。

Strategas固定收益研究主管齊宙瑞斯（Thomas Tzitzouris）說：「就業報告跟經濟走緩完全兩樣。從這報告看來，明年年底前任何時候談降息都言之過早。」多位Fed官員本周重申遏制通膨的決心，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，他贊成升息周期前段大幅升息的策略。周五的就業報告更強化Fed官員的立場。

Renaissance Macro Research經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）說：「這次就業報告符合通膨高漲的走向，Fed還得努力且需要更加急進推升利率，如此也讓硬著陸的可能性更高了。」

美國公債下跌，10年期公債殖利率漲至2.838%，2月期債券殖利率漲至 3.25%，殖利率曲線倒掛達到2000年8月來最深。這種情況往往視為經濟衰退的前兆。

下周三將公布美國通膨數據，分析師預料7月消費者物價指數（CPI）年增率仍高達8.7%，略低於前一個月的9.1%。

AE財富管理公司投資總監席歐馬廸斯（Tom Siomades）認為美股尚未觸底，奉勸投資人勿再追高。他說：「市場呈現一廂情願的走法，可別忘了那句老格言：別跟Fed作對。」

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