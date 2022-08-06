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就業報告強勁 銀行升科技跌

財經新聞組／綜合報導

在7月就業報告遠優於預期後，美股在震盪交易中大幅波動，因為投資人評估了強勁的勞動市場對聯準會(Fed)升息決策的影響力。

道瓊工業平均指數上揚76.65點或0.23%至3萬2803.47點；但全周仍收跌。史坦普500指數下跌6.75點或0.16%至4145.19點。那斯達克綜合指數下跌63.03點或0.5%至1萬2657.55點。史指和那指本周收漲。

銀行股的升勢抵消了跌幅，因看好Fed將繼續升息而上漲。能源股也上漲，但科技股下跌。

7月勞動市場新增52.8萬個工作崗位，輕鬆超過《道瓊》估計的25.8萬個。失業率降至3.5%，低於預期的3.6%。工資當月成長0.5%，較一年前成長5.2%，代表高通膨可能仍然是個問題。也代表Fed可能會採取更積極的行動。

2年期和10年期美國國債殖利率之間的差距，在就業報告發布後猛增至2000年以來最大的40基點。當短期殖利率較高時，華爾街將其視為衰退警告。

油價勉強小漲，但由於對經濟衰退的擔憂和對需求放緩的擔憂打壓，本周大幅下跌。

美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨本周收於每桶89.01元，全周下跌9.74%，為4月1日以來最糟單周。國際指標布蘭特原油本周收於每桶94.92元，周跌幅為13.72%。

殖利率 指數 就業

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