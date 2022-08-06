住房成本漲 更多飼主棄養寵物

根據寵物照顧網站Rover進行的一項最新調查，大多數寵物主人表示，與6個月前相比，他們在寵物身上的花費更多。調查顯示，超過90%的美國寵物主人注意到與寵物相關的成本因通貨膨脹 而增加，比率高於1月的71%。

Rover還發現，為了應對不斷上漲的價格，寵物飼主開始為他們的狗購買低價的食物、零食和配飾等物品。在某些情況下，甚至被迫與他們心愛的毛孩子說再見。

Pima動物照護中心主任丹格勒(Monica Dangler)指出，由於飼主居住問題，例如遭逐出或缺乏經濟適用房，有時只得被迫棄養寵物。一年前，收容所與住房有關的棄養比率為6%，現在已達18%。

她說，「這實在令人震驚。而且，你知道，人們因為通貨膨脹和住房市場成本上升而不得不棄養，這是他們無法控制的事情，這讓人感到很難過。」

根據追蹤全美動物收容所的Shelter Animals Count的數據，雖然在疫情 之前進入收容所的動物數量減少14%以上，但美國各地的收容所仍然擠滿了動物。該組織表示，今年至今，進入收容所的動物比離開的多出6%。

該組織執行董事菲勒(Stephanie Filer)指出，「最近幾個月，許多收容所回報，人們放棄寵物的原因出現變化。」「他們現在更普遍地將與住房或財務有關的問題視為家庭被迫與寵物告別的原因。」

密蘇里州 堪薩斯城KC Pet Project 的公關主任富蓋特(Tori Fugate)表示，預計今年接收寵物數量將創下歷史新高，達1萬5000隻；而近年來的平均數量約為1萬隻。

2022年至今，由於住房或財務限制，進入收容所的狗中有40%是被主人棄養的。

富蓋特說，「沒有一個家庭會想放棄寵物，但最後還是來找我們，因為他們別無選擇。」