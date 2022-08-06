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銀行可助馬斯克脫身 但難題多

財經新聞組／綜合報導
馬斯克也許可以靠銀行協助擺脫收購推特案，但困難重重。（路透）
馬斯克也許可以靠銀行協助擺脫收購推特案，但困難重重。（路透）

知情人士和公司法專家認為，之前同意為馬斯克以440億元收購推特(Twitter Inc)提供資金的銀行，仍有財務動機幫助這位世界首富脫身，但可能會面臨長期的法律爭訟。

推特已起訴馬斯克，迫使他完成交易。雙方的糾紛正在德拉瓦州衡平法院提起訴訟，該法院對允許買家放棄交易設定很高的門檻。大多數法律專家表示，該案的論點有利於推特。

然而，根據合約條款，在一種特定條件下，馬斯克將被允許放棄收購，只需向推特支付10億元的分手費，也就是他為這筆交易提供的130億元銀行融資必須失敗。

然而，拒絕為該交易提供資金，將影響銀行在併購市場中作為可靠債務來源的聲譽。不過，接近交易的消息人士聲稱，銀行業者至少有兩個理由幫助馬斯克退出收購。

首先，只要繼續討好馬斯克，銀行就可以從馬斯克掌控的電動車製造商特斯拉和太空火箭公司Space等企業賺取豐厚的諮詢費用。

其次，如果馬斯克被迫完成交易，銀行也將面臨數億元的損失；這是因為在每個大型收購案中，銀行都必須出售債務才能銷帳。

消息人士表示，有鑑於自4月簽署協議以來債市的低迷，以及馬斯克被視為一個不情願的買家，銀行業將難以吸引投資，最後將面臨虧本出售債務的結果。

消息人士表示，銀行正在等待馬斯克和推特之間法律糾紛的結果，然後再做出任何決定。審判定於10月展開。

然而要協助馬斯克退出收購案還有一個陷阱。根據他與推特的交易接觸條款，他必須在法庭上證明，即使他盡了最大努力，銀行仍拒絕履行債務承諾。

法界人士表示，由於馬斯克已公開聲明反對該交易，以及推特可能請求披露馬斯克與銀行之間的私人通訊，要證明這一點將具有挑戰性。

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