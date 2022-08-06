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台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果要供應商遵守中國規定

《日經新聞》報導，蘋果公司已要求供應商確保從台灣運往中國大陸的貨物符合中國海關規定，以避免它們受到審查。中國已開始執行一項長期規定，即台灣製造的零件必須貼上「中國台灣」或「中國台北」製造的標籤。在眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪台後，中美緊張局勢升級。

AMC擬發行優先股 代碼APE

在去年遭股東拒絕後，AMC Entertainment似乎找到了更具創意的解決方案來增發股票並籌集資金，將發行優先股派發給所有股東，並申請將這些優先股在紐約上市，代碼為「APE」，預計本月底前派發約5.17億股APE單位的股利。這些股票將自8月22日開始交易。

Canopy減記費用 由盈轉虧

加拿大大麻生產商Canopy Growth Corp上季虧損，因為該公司減記了17.2億加元(13.3億美元)的費用。截至6月30日當季調整後核心虧損為7480萬加元，而去年同期為獲利6360萬加元。第1財季淨虧損20.8億加元或每股5.23加元，去年同期為獲利3.924億加元或每股1.02加元。

亞馬遜17億元收購iRobot

亞馬遜將以每股61元的全現金交易價格收購掃地機器人製造商iRobot，對這家Roomba製造商的估值為17億元。該交易將加深亞馬遜在消費性機器人領域的影響力。 去年亞馬遜大膽押注這塊領域，推出售價1500元的Astor家用機器人，配備Alexa數位助理，隨消費者在家中四處走動。

SpaceX募資2.5億 全年達20億

馬斯克執掌的SpaceX公布申報文件顯示，在上月新一輪股權融資中籌集了2.5億元。使它在2022年總計籌集了20億元。文件沒有具體說明資金來源，但指出它們來自5名投資者。SpaceX沒有披露其估值的變化。在上一輪5月的股權融資中，其價值達到1270億元。

馬斯克估經濟溫和衰退18個月

特斯拉CEO馬斯克在股東大會上開玩笑地說，「做出宏觀經濟預測是災難的根源」，但仍然估計「我們已經過了通膨高點」，可能會看到「相對溫和的衰退」，大約會持續18個月。他是根據特斯拉為製造電動車而支付的材料和商品價格作此估算。

亞馬遜 馬斯克 SpaceX

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