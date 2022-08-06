特斯拉股票一拆三 過關

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）股東表決通過拆股計畫，以吸引更多散戶投資。執行長馬斯克 同日宣布擴廠目標，表示公司最終將會建造十到12座工廠。

對於總經情勢，他認為有跡象顯示通膨高峰期已過，但可能陷入溫和衰退長達18個月。

特斯拉4日舉行股東大會，馬斯克在會中宣布，今年將公告下一間工廠的地點；至於十到12座廠的目標是否計入現有的工廠，他則沒有明說。

今年股東會的焦點之一，是表決特斯拉的拆股案，最後一如預期過關，是該公司將近兩年來第二度分拆股票 。

特斯拉股票一拆三之後，每股價格將下降到300美元這個區間，有助吸引更多散戶投入，不過何時生效尚未公布。

此案早在3月28日便以推特推文宣布，而目前特斯拉股價已由5月底的低點強力反彈近50%，漲到905美元左右，表現遠勝於那斯達克100與史坦普500指數。Roth Capital Partners分析師厄文說：「特斯拉核定拆股的時機無懈可擊；市場現在似乎正朝適當的方向進。」

此外，馬斯克也表示，有跡象顯示全球經濟已度過通膨高峰期。

他說，特斯拉未來六個月的商品價格和原物料成本預料持續下降，他也預測經濟未來將出現溫和衰退，且可能持續18個月。

他說：「整體趨勢正在下降，顯示我們已度過通膨高峰期」，強調通膨將在未來某個時間迅速下滑。

馬斯克說：「我們對價格的未來走向有一些理解」，原因是特斯拉常須提前幾個月採購原物料。」