美就業佳 升息3碼機率增

美國7月就業報告意外強勁，非農就業人數遠優於預估。（美聯社）

美國7月就業 報告意外強勁，非農就業人數遠優於預估，失業率降至半世紀低點，工資加速上揚，顯示儘管美國經濟放緩，但勞動需求依然堅挺，由於就業基調仍強，聯準會（Fed）有望繼續大力升息，以遏制通膨。

美國勞工部 5日公布，7月非農就業人數意外增加52.8萬人，是今年2月以來最多，也遠超出經濟學家預期的25萬人，並遠優於過去四個月平均增數38.8萬人；失業率降至3.5%，低於6月及預估的3.6%；勞動參與率回降0.1個百分點，為62.1%，也低於預估的62.2%，顯示退出職場的勞工並未積極回流。就業不足率（U6）持平在6.7%，凸顯就業市場持穩。

工資升勢加速，7月平均時薪比6月增加0.5％，升幅略高於6月的0.4%及預估的0.3%；年比增加5.2%，與6月修正後數字持平，優於預期的4.9%。平均每人每周工時為34.6小時，與6月持平，比預估的34.5小時稍長。

紐約凱投宏觀高級美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）說，7月非農就業人數意外加速成長，加上失業率進一步下滑及工資重拾漲勢，讓經濟處於衰退邊緣的說法淪為笑柄，並提高Fed 9月會議再升3碼的機率。

上月民間部門就業如今已高於2020年2月疫情 爆發前水準，但政府就業仍落後；民間部門就業增加47.1萬人，比6月時的增加人數40.4萬人（修正後數字）還多，更遠高於預估的23萬人，顯示民間部門就業更加熱絡，其中休閒及餐旅業增加9.6萬人，專業及商業服務增加8.9萬人、醫療保健業增加7萬人；製造業就業則增加3萬人，比6月時的2.7萬人略高，也優於預估的2萬；政府就業僅增加5萬人。美國勞工統計局（BLS）數據也顯示，非農就業人數從2020年4月至今已增加2200萬人，等於已經把新冠疫情爆發至今失去的就業機會全數補回。