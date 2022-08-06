我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

美就業佳 升息3碼機率增

編譯王巧文／綜合報導
美國7月就業報告意外強勁，非農就業人數遠優於預估。（美聯社）
美國7月就業報告意外強勁，非農就業人數遠優於預估。（美聯社）

美國7月就業報告意外強勁，非農就業人數遠優於預估，失業率降至半世紀低點，工資加速上揚，顯示儘管美國經濟放緩，但勞動需求依然堅挺，由於就業基調仍強，聯準會（Fed）有望繼續大力升息，以遏制通膨。

美國勞工部5日公布，7月非農就業人數意外增加52.8萬人，是今年2月以來最多，也遠超出經濟學家預期的25萬人，並遠優於過去四個月平均增數38.8萬人；失業率降至3.5%，低於6月及預估的3.6%；勞動參與率回降0.1個百分點，為62.1%，也低於預估的62.2%，顯示退出職場的勞工並未積極回流。就業不足率（U6）持平在6.7%，凸顯就業市場持穩。

工資升勢加速，7月平均時薪比6月增加0.5％，升幅略高於6月的0.4%及預估的0.3%；年比增加5.2%，與6月修正後數字持平，優於預期的4.9%。平均每人每周工時為34.6小時，與6月持平，比預估的34.5小時稍長。

紐約凱投宏觀高級美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）說，7月非農就業人數意外加速成長，加上失業率進一步下滑及工資重拾漲勢，讓經濟處於衰退邊緣的說法淪為笑柄，並提高Fed 9月會議再升3碼的機率。

上月民間部門就業如今已高於2020年2月疫情爆發前水準，但政府就業仍落後；民間部門就業增加47.1萬人，比6月時的增加人數40.4萬人（修正後數字）還多，更遠高於預估的23萬人，顯示民間部門就業更加熱絡，其中休閒及餐旅業增加9.6萬人，專業及商業服務增加8.9萬人、醫療保健業增加7萬人；製造業就業則增加3萬人，比6月時的2.7萬人略高，也優於預估的2萬；政府就業僅增加5萬人。美國勞工統計局（BLS）數據也顯示，非農就業人數從2020年4月至今已增加2200萬人，等於已經把新冠疫情爆發至今失去的就業機會全數補回。

就業 勞工部 疫情

上一則

中擾台電子零組件進口 學者：如加禁令將是七傷拳

下一則

銀行可助馬斯克脫身 但難題多

延伸閱讀

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動
王毅語出驚人：孫中山也會說蔡英文是不肖子孫

王毅語出驚人：孫中山也會說蔡英文是不肖子孫
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

熱門新聞

超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動