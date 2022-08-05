漢堡王 母公司上季業績佳

漢堡王母公司Restaurant Brands International上季獲利和營收 都超過華爾街 的預期，得益於旗下3大連鎖店的同店銷售成長優於預期。歸屬於股東的淨利為2.36億元，合每股76分，低於去年同期的2.59億元或每股84分。不計項目，每股獲利82分。營收16.4億元，成長14%，高於預期的15.7億元。

Beyond Meat裁減40職位

為削減成本，植物性肉類製造商Beyond Meat Inc.裁撤大約40個職位，CEO布朗(Ethan Brown)在內部備忘錄中告訴員工，「雖然困難重重，但這項決定是我們降低營運費用和支持永續成長的大戰略之一。」知情人士透露，各地營運團隊員工都受到影響。該公司去年底擁有約1100名員工。

首申失業金增6000至26萬

勞工部報告，截至7月30日當周初請失業金人數與《道瓊》估計一致，為26萬人，較前周下修後水平增加6000人，略高於預期的25.9萬人，仍接近去年11月來最高水平。有一周時間落差的持續申領人數增加4.8萬人至141.6萬人。顯示就業市場略見放鬆。

安進收購ChemoCentryx

製藥商安進(Amgen Inc)將以37億元收購ChemoCentryx Inc，以獲得該公司的抗炎藥。安進將支付每股52元現金，較ChemoCentryx 3日收盤價溢價近116%。ChemoCentryx生產的Tavneos是一種獲准用於治療患有罕見血管發炎症狀患者的藥物。該療法自推出以來單季就帶進540萬元銷售額。

家樂氏調升全年銷售財測

家樂氏(Kellogg Co)調升全年銷售預測和調整後營業獲利，寄望價格上漲以及早餐麥片和零食的需求強勁會帶進更多營收。該公司預計全年核心淨銷售額將成長7-8%，而之前預測的成長約為4%；並預計在貨幣中性基礎上，調整後全年營業獲利將成長4-5%，高於之前1-2%的預期。

Nikola交車48輛 營收超標

Nikola第2季營收超過華爾街的預期，因為它完成48輛電動重型卡車的交車。營收1810萬元，高於預期的1650萬元；調整後每股虧損25分，低於預期每股虧損27分。上季生產50輛Tre semi電動卡車，其中48輛在季末前完成交車。生產數量略低原本預測的50至60輛。