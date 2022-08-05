我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

財經簡訊

財經新聞組／整理

漢堡王母公司上季業績佳

漢堡王母公司Restaurant Brands International上季獲利和營收都超過華爾街的預期，得益於旗下3大連鎖店的同店銷售成長優於預期。歸屬於股東的淨利為2.36億元，合每股76分，低於去年同期的2.59億元或每股84分。不計項目，每股獲利82分。營收16.4億元，成長14%，高於預期的15.7億元。

Beyond Meat裁減40職位

為削減成本，植物性肉類製造商Beyond Meat Inc.裁撤大約40個職位，CEO布朗(Ethan Brown)在內部備忘錄中告訴員工，「雖然困難重重，但這項決定是我們降低營運費用和支持永續成長的大戰略之一。」知情人士透露，各地營運團隊員工都受到影響。該公司去年底擁有約1100名員工。

首申失業金增6000至26萬

勞工部報告，截至7月30日當周初請失業金人數與《道瓊》估計一致，為26萬人，較前周下修後水平增加6000人，略高於預期的25.9萬人，仍接近去年11月來最高水平。有一周時間落差的持續申領人數增加4.8萬人至141.6萬人。顯示就業市場略見放鬆。

安進收購ChemoCentryx

製藥商安進(Amgen Inc)將以37億元收購ChemoCentryx Inc，以獲得該公司的抗炎藥。安進將支付每股52元現金，較ChemoCentryx 3日收盤價溢價近116%。ChemoCentryx生產的Tavneos是一種獲准用於治療患有罕見血管發炎症狀患者的藥物。該療法自推出以來單季就帶進540萬元銷售額。

家樂氏調升全年銷售財測

家樂氏(Kellogg Co)調升全年銷售預測和調整後營業獲利，寄望價格上漲以及早餐麥片和零食的需求強勁會帶進更多營收。該公司預計全年核心淨銷售額將成長7-8%，而之前預測的成長約為4%；並預計在貨幣中性基礎上，調整後全年營業獲利將成長4-5%，高於之前1-2%的預期。

Nikola交車48輛 營收超標

Nikola第2季營收超過華爾街的預期，因為它完成48輛電動重型卡車的交車。營收1810萬元，高於預期的1650萬元；調整後每股虧損25分，低於預期每股虧損27分。上季生產50輛Tre semi電動卡車，其中48輛在季末前完成交車。生產數量略低原本預測的50至60輛。

營收 漢堡王 華爾街

上一則

大盤反彈推手 企業回購股票

下一則

需求下滑 日電子零件商庫存攀升

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁