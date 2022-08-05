大盤反彈推手 企業回購股票

在經歷悽慘的上半年後，美股 最近一個月明顯反彈。一個可能的原因是企業正掀起新一輪回購狂潮。

光是本周，美股企業公布的回購規模就達到至少210億元，其中支付巨頭PayPal授權最新回購方案規模最大，為150億美元。生技公司莫德納 (Moderna Inc.)、網路民宿短租平台Airbnb Inc.和萬豪國際酒店(Marriott International Inc.)也公布新的回購方案。上周則有雪佛龍、埃克森美孚、嘉信理財(Charles Schwab Corp.)。

根據法國巴黎銀行(BNP Paribas)彙編的數據，第2季財報企業宣布的回購規模已經超過2018年的高點，當時計畫回購金額近4000億元。

由於第2季財報季尚未結束，可能還會有更多的公司宣布回購。

法巴銀行股票 衍生品策略師葛里納可夫(Maxwell Grinacoff)在報告中寫道，「回購應該會提供另一股推力。」他補充指出，目前市場已宣布的回購規模已觸及10年以上的最高水平。

由於美股較去年創下的歷史高點仍有一段距離，從「低買高賣」的邏輯來看，當前的股票回購完全是合理的。在低價買入股票後，公司理論上可以在隨後的二次發行中以更高的價格轉售這些股票，從而籌集額外資金。

值得一提的是，在本輪股票回購潮中，銀行股是一個明顯的例外。摩根大通和花旗集團上月宣布，將暫停當前的股票回購，以滿足聯準會(Fed)壓力測試後更高的資本要求。

盈透證券(Interactive Brokers LLC)首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick)表示，「此時此刻，投資人樂見最青睞的公司回購股票，投機者也一樣，因為這樣就可知道市場上有個活躍的大買家。我認為回購是最近美股反彈的一個關鍵驅動因素。」（財經新聞組）