我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

大盤反彈推手 企業回購股票

財經新聞組／綜合報導

在經歷悽慘的上半年後，美股最近一個月明顯反彈。一個可能的原因是企業正掀起新一輪回購狂潮。

光是本周，美股企業公布的回購規模就達到至少210億元，其中支付巨頭PayPal授權最新回購方案規模最大，為150億美元。生技公司莫德納(Moderna Inc.)、網路民宿短租平台Airbnb Inc.和萬豪國際酒店(Marriott International Inc.)也公布新的回購方案。上周則有雪佛龍、埃克森美孚、嘉信理財(Charles Schwab Corp.)。

根據法國巴黎銀行(BNP Paribas)彙編的數據，第2季財報企業宣布的回購規模已經超過2018年的高點，當時計畫回購金額近4000億元。

由於第2季財報季尚未結束，可能還會有更多的公司宣布回購。

法巴銀行股票衍生品策略師葛里納可夫(Maxwell Grinacoff)在報告中寫道，「回購應該會提供另一股推力。」他補充指出，目前市場已宣布的回購規模已觸及10年以上的最高水平。

由於美股較去年創下的歷史高點仍有一段距離，從「低買高賣」的邏輯來看，當前的股票回購完全是合理的。在低價買入股票後，公司理論上可以在隨後的二次發行中以更高的價格轉售這些股票，從而籌集額外資金。

值得一提的是，在本輪股票回購潮中，銀行股是一個明顯的例外。摩根大通和花旗集團上月宣布，將暫停當前的股票回購，以滿足聯準會(Fed)壓力測試後更高的資本要求。

盈透證券(Interactive Brokers LLC)首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick)表示，「此時此刻，投資人樂見最青睞的公司回購股票，投機者也一樣，因為這樣就可知道市場上有個活躍的大買家。我認為回購是最近美股反彈的一個關鍵驅動因素。」（財經新聞組）

股票 美股 莫德納

上一則

「大賣空」貝瑞警告：愚蠢行徑重返市場

下一則

海運貨櫃量減少 馬士基下修需求

延伸閱讀

陸連串制裁 台國家隊出手穩住股匯市

陸連串制裁 台國家隊出手穩住股匯市
mRNA替代品…Novavax疫苗 聖他克拉拉開打

mRNA替代品…Novavax疫苗 聖他克拉拉開打
裴洛西訪台 高盛「海峽兩岸風險指數」急升

裴洛西訪台 高盛「海峽兩岸風險指數」急升
上月走勢難續 股指全面小跌

上月走勢難續 股指全面小跌

熱門新聞

超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
美國房地產價格正在下跌，交易轉趨清淡，銀行也收緊放款。(美聯社)

熱門標的物也下跌 美房地產反轉 價跌量縮

2022-07-31 16:57
Google執行長皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

2022-07-31 22:21

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁