等7月就業數據 那指3個月新高

由於交易員等待5日的7月就業 報告，道瓊工業指數 下跌，就業報告將提供勞動市場和經濟健康狀況的最新說法。

道指下跌85.68點或0.26%至3萬2726.82點。史坦普500指數在前一日觸及6月以來最高水平後下跌3.23點或0.08%至4151.94點。那斯達克綜合指數上漲52.42點或0.41%至1萬2720.58點，為5月初以來最高。

每周初請失業金人數略有上升，令投資人感到壓力。定5日發布的7月就業報告將顯示雇主上個月的招聘情況。《道瓊》經濟學家估計7月經濟增加25.8萬個工作崗位，低於6月的37.2萬個。失業率預計將保持在3.6%。

油價因全球衰退擔憂而下跌，拖累能源類股下跌，成為史指中表現最差的類股，下跌3.6%。埃克森美孚和雪佛龍是該行業最大的輸家。

財報季仍在繼續，4日有大量報告。禮來(Eli Lilly)下跌2.52%，該公司未達到華爾街對上季業績的預期並調降全年預期。在調降未來財測後，Datadog和Lucid也下跌。

10年期國債殖利率 本周觸及2.52%的低點，隨後迅速升至2.82%附近。4日下午交易在2.67%，處於該區間的中間。殖利率走勢與價格相反。