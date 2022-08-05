交易停滯 銀行業擬裁員減薪

由於今年股票 和債券發行暴跌，華爾街 投資銀行的紅利可能比2021年少了50%。

根據薪酬諮詢公司Johnson Associates發布的最新報告，隨著紅利季節臨近，預計整體金融業都會開始減薪。

報告指出，參與證券承銷的銀行業者將削減40%至45%或更多的紅利，而合併諮詢顧問的紅利則減少20%至25%。資產管理業可能會裁員 15%至20%，而私募股權從業人員可能有高達10%遭到裁員，具體取決於公司的規模。

該公司總經理強森(Alan Johnson)表示，「很多人的獎金會腰斬。」「不同之處在於：它去年的景氣還非常棒，但馬上就出現這樣的結果。再加上高通膨也侵蝕了人們的薪酬。」

華爾街正努力應對資本市場活動的急劇下滑，因為IPO放緩至近乎停滯，收購步伐放緩，美股出現1970年以來最糟的上半年走勢。這種時刻正可體現這一行的榮枯性質，在疫情期間釋出數兆美元支撐企業和市場後，該產業過去兩年享受了交易牛市。

另一位資深華爾街顧問Opimas的馬倫齊(Octavio Marenzi)引用證券業和金融市場協會(SIFMA)的數據表示，7月的股票發行情況甚至比前幾個月還要糟糕。

根據SIFMA的數據，今年至今，IPO發行量下降95%至49億元，而股票發行總額下降了80%至577億元。

馬倫齊說，「接下來幾周你馬上就會聽到有關裁員的消息。」「看不出投資銀行業有好轉的跡象。」

然而，也並非全部都是壞消息。強森說，由於薪資通膨和留住人才，業者也不得不將員工的基本工資提高約5%。

報告指出，債券交易員和銷售員的獎金將增加15%至20%，而股票交易員的獎金可能增加5%至10%。採用宏觀或量化策略的對沖基金交易員獎金可能增加10%至20%。