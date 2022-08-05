風水輪流轉 科技、旅遊兩樣情

裁員和招聘在部分產業呈現相當大的反差。（歐新社）

不久前，科技業為應對疫情 需求，大幅擴增員工；金融業也加派人手處理創紀錄的IPO案件。但在另一面，由於大部分地區遭到疫情封鎖，航空業者和眾多餐廳都在裁員 以削減開支。曾幾何時，情況正一百八十度逆轉。

2020年和2021年瘋狂招聘以滿足客戶需求的公司，如今正被迫進行全面裁員或凍結招聘。才不過幾個月，在財報電活會議上CEO們的談話，已經從高速成長轉變為對「宏觀經濟不確定性」的擔憂。

在此同時，航空公司、酒店和餐廳則面臨後疫情的景氣回溫，如今無法快速招聘以滿足需求，而且面臨的勞動市場與兩年多前大舉裁員時截然不同。

招聘網站ZipRecruiter首席經濟學者波拉克(Julia Pollak)說：「疫情在許多不同行業中創造了非常獨特、千載難逢的條件，導致了資本的劇烈重新分配。」「許多條件已不再適用，因此資本重新分配回更正常的模式。」

裁員和招聘放緩是上周科技股財報電話會議的重點。亞馬遜、Shopify、臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet都在財報電話會議中宣布這些揩施。

零售業的情況更為微妙。疫情初始，必要與非必要企業迅速出現明顯的鴻溝。目標百貨和沃爾瑪等銷售雜貨和家居用品的零售商 被允許繼續營業，而遍布服裝店和連鎖百貨的購物中心則被迫暫時關閉。

但隨著梅西百貨、科爾百貨和Gap等企業重新開業，收到紓困支票的數百萬消費者大舉衝擊購物中心和零售商的網站。業者加速招募員工，並為留住員工而加薪。

航空業者在疫情期間接受了540億元的聯邦補助，禁止裁員，但業者仍以買斷契約方式降低員工數。但當後疫情旅遊熱潮再起時，航空業者才發現沒有足夠的空地勤人員和機師，只得被迫在假期出遊高峰削減航班，以避免營運出問題。