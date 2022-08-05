美大企業 增資本支出

美國字母公司、通用汽車、百事可樂以及其他多家頂級企業，第2季相繼擴大資本支出計畫。（路透）

美國字母 公司、通用汽車、百事可樂以及其他多家頂級企業，第2季相繼擴大資本支出計畫，包括房地產、設備或科技等「大件頭」項目，在經濟氣候高度不確定之際為投資 人注入一股興奮劑；資本支出成長率超過庫藏股買回額增幅，是2021年第1季來首見。

華爾街 日報（WSJ）報導，標普500大企業迄今約有三分之二已公布第2季財報，從財報數據來看，這些企業的資本支出總額比去年同期激增20%，達1,498億美元，成長率與第1季大致相同；庫藏股買回金額增加10%，為1,608億美元；股利則增加14%，為1,406億美元。

企業投資集中於公司正在快速成長的業務，或以庫存管理最優化為目標，而勞工短缺也使企業增加自動化科技投資。資訊科技、通訊服務與傳統工業是資本支出成長的最大貢獻者。

字母公司公布第2季資本支出達68億美元，高於去年同期的55億美元；支出以技術性基礎設施為主，尤其是伺服器；通用資本支出21億美元，比去年同期增加6億美元，以擴張電動車產能。

百事可樂指出，在6月中為止的24周期間，資本支出為15億美元，高於去年同期的13億美元；集中於數位化投資，以確保庫存維持適當水準。

其他一些企業擴張支出，是為了將生產基地移回美國，以降低供應鏈干擾對營運的影響。

在財報說明會中提到「回流」的企業數大幅增加。投資增加的原因之一，是企業界在累積大量現金之後，通常都會擴大資本支出。第1季結束時，500大企業總共持有1.667兆美元現金或等同現金的資產，低於2021年底時的1.797兆美元。分析師指出，企業仍持有高額的閒置現金，顯示一些企業還在約束支出。

不過也有一些大企業勒緊褲帶，為可能的經濟衰退未雨綢繆。例如英特爾就宣布降低今年的投資預估額。