CVS調升全年獲利預期

CVS第2財季獲利超過預期，調升今年的獲利前景。現在預計全年調整後每股獲利將在8.4元至8.6元之間，而之前的估計為8.2元至8.4元之間。上季淨利29.5億元，合每股2.23元，高於一年前的27.8億元和每股2.1元；調整後每股獲利2.4元。營收806.4億元，高於上年同期的726.2億元。

房貸申請5周來首度回升

上周美國房貸申請自6月24日以來首次小幅上升。總需求成長1.2%，因為30年期固定房貸平均利率 創下2020年以來最大單周降幅。根據抵押銀行家協會(MBA)的數據，房屋再融資申請增加2%，但年度降幅仍然很大，較去年下降82%。購屋申請量增加1%，較一年前下降16%。

百勝集團Taco Bell銷售佳

百勝集團(Yum Brands)上季業績喜憂參半，但表示Taco Bell的銷售強勁。百勝第2季淨利為2.24億元，合每股77分，低於去年同期的3.91億元和每股1.29元。不計項目，每股獲利1.05元，低於預期的 1.09 美元。淨銷售額成長2%至16.4億美元，符合預期。

GM擴大自駕系統適用道路

通用汽車 將於今年稍後在美國和加拿大擴大其Super Cruise免手控駕駛系統適用範圍，將66號公路和太平洋海岸公路等非州際公路和高速公路納入。透過這些新增的道路，駕駛輔助系統將可用於超過40萬英里的美加道路，高於約20萬英里的嚴格限制的州際公路。

布拉德:Fed續升息 抗通膨

聖路易斯聯邦儲備銀行(Fed)行長布拉德(James Bullard)表示，Fed將繼續升息，直到看到確切的證據證明通膨正在下降。他表示，隨著Fed繼續與高通膨抗衡，他預計今年利率將再增加1.5個百分點左右。雖美國GDP連續2季負成長，布拉德認為經濟並未真正陷入衰退。

福特7月銷量佳 卡車熱賣

福特汽車上月銷售數據顯示美國汽車銷量和卡車供應量有所改善。這家底特律汽車製造商表示，其7月新車銷量同比增加36.6%，而產業估計則是下降10.5%。金雞母F系列皮卡7月銷量達到6萬3341輛，為今年首次突破6萬輛。銷售額較一年前成長21.1%，較上月成長約10%。