小摩力排眾議 堅信反彈將現

高盛 、摩根史坦利 以及美國商銀等大型投行都在警告投資 人保持謹慎、注意經濟衰退風險。唯獨摩根大通逆勢看多，認為美國將避免衰退，美股下半年會反彈。

摩根大通全球市場首席策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)指出，投資人看跌情緒的高點已經過去，股價將在具有吸引力的估值下反彈。

他表示：「雖然經濟活動前景仍具挑戰，但我們認為，隨著下半年到來，股市的風險回報將更具吸引力。現在疲軟經濟數據代表的『利空』將反成「利多』，聯準會(Fed)鷹派立場、美債殖利率和通膨見頂的呼聲將愈發高漲。」

他還認為，雖然有些數據令人失望，但風險市場仍在反彈，代表利空已被定價。

此外，雖然美國第2季GDP意外萎縮，經濟衰退的呼聲加大，但柯蘭諾維奇仍堅持美國將避免衰退的觀點。

他的觀點與高盛、大摩和美國商銀等同行的看法形成鮮明對比。

高盛分析師馬里歐蒂(Cecilia Mariotti)警告，考慮到美國和歐盟對周期性資產的重新定價，市場對衰退風險消退和更寬鬆的貨幣政策立場的預期可能過於自信，市場反彈的幅度也過快了。

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)表示，由於經濟數據仍具不確定性，未來幾個月股市可能會持續波動，並建議投資人不要過度解讀7月的樂觀數據。

與此同時，摩根史坦利和美國商銀指出，企業獲利預期的大幅調降將在未來幾個月給美股帶來壓力。大摩表示，即使企業獲利預期已開始下降，但大部分企業的評級調降將在第4季出現。美商銀也指出，現在押寶「Fed轉向開啟牛市交易還為時過早」，史指真正的谷底仍低於3600點。

然而，柯蘭諾維奇認為，因史指中有質量更高的企業，史指的估值看來比合理估值更高。（財經新聞組）