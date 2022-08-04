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盛極而衰 晶片商看壞PC前景

財經新聞組／綜合報導

在新冠疫情期間飆升的PC市場正在迅速放緩，大型晶片製造商AMD和英特爾的財務正在承受痛苦。

AMD CEO蘇姿丰在財報電話會議上表示，「我們對PC業務採取更為保守的看法。」「上季我們認為PC業務會下滑，當時估計降幅是高個位數百分比。但目前對PC業務的看法更悲觀，跌幅會在15%上下。」

即使預計數據中心晶片銷售持續強勁，但PC的疲軟導致AMD預測第3季業績罕見地低於預期，甚至這股壓力會持續到第4季。AMD預計第3季銷售額在65億元至69億元之間；華爾街的預計為68億元。AMD預測第3季毛利率為54%，略低於預期的54.2%。

在AMD示警之前，競爭對手英特爾就已告訴投資人，由於令人震驚的第2季獲利未達預期並調降全年獲利預期，預計今年PC的潛在市場總額將暴跌10%。

當時英特爾CEO基爾辛格(Pat Gelsinger)表示，「客戶對庫存進行了重大調整。」

他認為第3季將會是業務谷底，隨著假期購買PC趨勢再起，第4季將有所改善。

兩家晶片巨頭的悲觀評論進一步彰顯出PC製造商及其供應商面臨的挑戰環境。PC支出的緊縮也增加了電腦製造商戴爾和惠普未來幾周公布上季業績和發表財測時的黯淡風險。

根據IDC的數據，第2季全球傳統PC出貨量同比下降15.3%至7130萬台。代表經過2年的成長，PC出貨量已連續兩季下降。

Baird分析師格拉(Tristan Gerra)在給客戶的報告中寫道：「在我們看來，考慮到20多年來PC供應鏈的高庫存水平，PC庫存調整可能會持續好幾季。」「消費者模式從疫情時代的家庭娛樂設備開始轉移，加上上半年季節性疲軟，代表近期PC不會復甦，由此導致的利用率不足對毛利率的復甦構成挑戰。」

晶片 疫情 利率

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