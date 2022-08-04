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數據反駁衰退 本周跌幅盡消

財經新聞組／綜合報導

美股3日反彈，收復本周跌幅，交易員歡迎優於預期的經濟數據，因減緩了衰退無可避免的想法。

道瓊工業平均指數上漲416.33點或1.29%至3萬2812.5點。史坦普500指數上漲63.98點或1.56%至4155.17點，觸及6月以來最高水平，並收復本周所有跌幅。受科技股上漲提振，那斯達克綜合指數上漲319.44點或2.59%至1萬2668.16點。

7月服務業採購經理人指數(PMI)意外反彈，擺脫美國已陷衰退的擔憂。該指數也結束連續3個月的下跌。6月耐久財訂單和製造業數據也優於預期。

聖路易斯Fed行長布拉德的評論也提振了市場情緒。他認為美國目前並未陷入衰退，為抑制高通膨將繼續升息。

領漲道指的是迪士尼和蘋果。迪士尼上漲4.11%，為道指表現最好的股票。蘋果緊隨其後，上漲3.82%。

那指引領華爾街全面反彈。主要股票中漲幅最大的是莫德納(Moderna)，在優秀的財報支持下飆升15.97%。這似乎也提振了其他生技股，Gilead和Regeneron分別上漲4.59%和5.88%。

其他個股方面，在報告強勁的獲利以及與激進公司Elliott Management達成新的資訊共享協議後，支付業者PayPal上漲9.25%。

指數 迪士尼 股票

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