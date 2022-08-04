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月租費上漲 租車不如買車？

財經新聞組／綜合報導
租賃汽車有些門道須仔細推敲，或可省下一筆開銷。（路透）
租賃汽車有些門道須仔細推敲，或可省下一筆開銷。（路透）

如果考慮租車而非買車，省下的錢不見得會比預期的多。

由於持續的供應障礙導致庫存有限，導致選擇減少和價格上漲，無論是買車還是租車，新車折扣都十分有限。根據J.D. Power和LMC Automotive的共同預測，平均激勵估計為894元，低於一年前的超過2000元。

J.D. Power數據和分析部門總裁金恩(Thomas King)表示：「導致激勵減少的一個因素是租賃車輛沒有折扣。」

研究指出，平均折扣在7月首次跌破900元，並且是連續第3個月跌破1000元。另外，根據汽車比較網站Edmunds.com的數據，7月新車租賃的平均月付額從6月的575元上升至594元。

Edmunds洞察資深經理德魯瑞(Ivan Drury)說，「經銷商不像過去那樣獲得汽車製造商的激勵方案；即使提供，經銷商也未採用。」

Edmunds資料顯示，涉及租賃的新車交易比率在7月降至18%，為2009年2月以來最低水平。一年前的比率為27.2%。

德魯瑞說，即使缺乏激勵措施，但如果是連續租賃，那麼它可能仍然具有意義。只要準備好接受有限選擇和比3年前更高的月付額。

他說，「過去有些人不喜歡擁有4或5年車齡的汽車。」「現在是只能支付更多租金才能有車可租。」

同時還要注意，如果車輛租賃合約在今年結束，專家建議重新思考各種選項，因為這輛租賃汽車的當前價值可能高於其預定的殘值。

由於新車庫存有限，需求繼續湧入二手市場。根據購車軟體CoPilot的數據，車齡1至3年的汽車價格較傳統折舊預期平均要高出1萬3145元。汽車租約通常為3年左右，並附帶里程限制。

這意味著買斷租約可能比歸還車輛更值得。如果按協議的殘值買斷租約，價格肯定低於車輛現值，也絕對低於向經銷商購買汽車。

汽車 租車 租金

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