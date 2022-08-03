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美國傳將禁止中國取得先進晶片設計軟體

編譯黃淑玲／綜合外電
南韓三星電子以閘極全環（GAA）架構生產的3奈米晶圓。 （美聯社）
南韓三星電子以閘極全環（GAA）架構生產的3奈米晶圓。 （美聯社）

美國科技新聞網站protocol.com周二（2日）報導，美國正在制定新的出口限制措施，將管控設計新一代高階晶片所需的特定設計軟體輸出給中國，這類設計軟體是製造最高階人工智慧（AI）晶片的必備工具。

消息人士表示，拜登政府已經考量晶片設計軟體出口禁令好幾個月，現在已選定指示商務部公布新規定，實際上就是要管制利用閘極全環（GAA）技術生產晶片所需的設計軟體的出口。目前該案在美國行政管理和預算局審核，預計幾周內就可公告實施。知情人士說，當局的目標是阻止把這類設計軟體賣給追求AI應用的中國公司。

protocol.com向白宮與商務部查證相關消息時，他們都沒有回應。

戰略與國際研究中心（CSIS）國際企業資深顧問芮恩希（William Reinsch）表示，就像跑馬拉松一樣，美國要贏，就要跑得比中國快，不然就是絆倒中國。他說：「這真的是對美國科技領先地位的直接挑戰。我想拜登已經想清楚，最好的方法是迎接挑戰，跑比對方快。」「但是在國際政治和經濟上，賽跑途中絆住他們一下也是可以的。」

新的晶片設計軟體出口禁令一旦實施，電子設計自動化（EDA）軟體與工程服務的幾家重要廠商將受到影響，例如：益華（Cadence）、新思（Synopsys）、西門子（Siemens）等。

EDA是工程師設計晶片時的必備工具，協助確保晶片上生產線製造不會出問題。益華和西門子沒有回應採訪要求，新思則是表示公司會遵照美國的出口管制行事。中國是這些晶片設計軟體公司的重要客戶，根據向美國證管會呈報的資料，益華上季營收13%來自中國市場，新思17%，不過看不出來其中屬於GAA技術的占比是多少。

美國阻擋中國的晶片產業發展的力道愈來愈強，最近半導體設備製造商科磊（KLA）和科林研發（Lam Research）揭露商務部發來的通知，要求他們不能銷售14奈米製程設備給中國。這個等級設備，主要用於生產邏輯晶片。

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