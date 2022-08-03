我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

保守堪州墮胎權意外大獲支持 公投打臉聯邦最高法院

財經簡訊

財經新聞組／整理

財經簡訊

福特7月漲幅 13年來最大

福特汽車7月股價創2009年經濟大衰退以來最佳單月表現，8月繼續走升，預示著這家底特律汽車製造商今年將出現大幅反彈。福特汽車股價1日收於15.34元，上漲4.4%。7月漲幅為31.9%，為2009年4月127.4%以來的最佳單月百分比漲幅。

Uber上季虧損 營收超預期

優步(Uber)第2季財報繼續虧損，但營收超過分析師預期。上季每股虧損1.33元；營收80.7億元，高於Refinitiv分析師調查估計的73.9億元。調整後EBITDA為3.64億元，高於第1季的2.4億至2.7億元的預測。總訂位金額291億元，同比增加33%，符合其285至295億元的財測。

福斯汽車與光學雷達商合作

以色列光學雷達(lidar)製造商Innoviz宣布贏得合約，提供光學雷達裝置和相關自駕軟體給福斯汽車旗下部門，該交易價值40億元，為期8年。根據協議，福斯汽車將把Innoviz最新的汽車光學雷達裝置及其專有感應軟體整合到其產品組合中500-800萬輛車當中。

捷藍航空估第3季重返獲利

捷藍航空(JetBlue Airways)表示，預計本季即可恢復自新冠疫情開始以來的首次獲利，但在成本飆升的情況下將對業務成長保持謹慎態度。捷藍航空第2季虧損1.88億元，營收則達創紀錄的接近24.5億元，該公司仍努力應對燃料、勞動力和其他費用成本的飆升。

法拉利接單強勁 調升獲利

法拉利上季業績超出預期，由於Portofino M和F8系列車型推動銷售，第2季訂單量激增至新高，促使這家意大利豪華跑車製造商調升全年財測。該公司現在預計今年調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)將在17億歐元至17.3億歐元間，高於之前預測的16.5至17億歐元。

道明銀行13億收購Cowen

加拿大多倫多道明銀行將以13億元全現金交易收購紐約精品投資銀行Cowen，以提升其美國市場影響力。這項交易案對Cowen的每股估值為39元，較該公司最後收盤價溢價近10%。現金充裕的加拿大銀行近幾個月一直在美國瘋狂收購，試圖在6大銀行控制近90%的本土市場之外尋找成長機會。

汽車 營收 股價

上一則

觸底言之過早 獲利預期續降

下一則

中國最大自動駕駛智算中心 內蒙建成

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
捷藍航空38億美元收購精神航空 將成美第5大航企

捷藍航空38億美元收購精神航空 將成美第5大航企

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。（路透）

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

2022-07-27 09:25

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北