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觸底言之過早 獲利預期續降

財經新聞組／綜合報導

美國商銀表示，雖然史坦普500指數7月大幅反彈縮減了全年跌幅，但在企業獲利預期仍然過高並將繼續下降的情況下，目前斷言美股觸底還為時過早。

史指7月上漲9.1%，創2020年11月以來最佳單月表現。非必需消費品類股上漲17%，而由於投資人擔心高通膨對消費者的影響以及經濟衰退的可能性，今年大部分時間以來這個類股一直受到打壓。

7月的漲幅將史指今年以來的跌幅縮小至約13%，重回4100點水平。史指在6月16日一度跌至3639.77的低點後，就一路呈上升趨勢。

美國商銀在研究報告中表示，過去3周，史指成分股有71%的企業公布了上季業績。美國商銀美股策略主管蘇布拉曼尼亞(Arvind Subramanian)在報告中表示，「總體而言，結果優於預期，尤其是高於共識的業績財測多於低於共識，這是最大的驚喜。但我們仍處於低迷和財測下調的最初階段。」

他指出，「6月的低點是真正的低點嗎？我們的牛市指標並不這麼認為。」「我們仍需進一步削減每股獲利預期。」

這位策略師表示，在前5次經濟衰退中，史指都是在獲利預期調降後才觸底的，除了1990年，當年市場觸底時，預期每股獲利依然持平。

蘇布拉曼尼亞表示：「但如今，獲利預期調降才剛開始，遠期每股獲利仍較市場峰值高出7%。」他補充指出，目前只有30%的觸底跡象被觸發，而之前在市場觸底前，有超過80%的跡象被觸發。

他說，「此外，熊市總是在聯準會(Fed)降息後結束，這可能至少是6個月後的事，最快要到2023年第3季。」

美商銀表示，美國失業率上升，以及各個PMI指數相較於12個月低點有所改善，這些都是市場底部形成所需要檢視的指標。(財經新聞組)

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