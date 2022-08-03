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波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

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美中緊張加劇 道指跌402點

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。

史指下跌27.44點或0.67%至4091.19點。隨著波洛西的飛機2日安全降落在台灣，史指從低點攀升。道瓊工業平均指數下跌402.23點或1.23%至3萬2396.17點，主受開拓重工的拖累。那斯達克綜合指數下跌20.22點或0.16%至1萬2348.76點。

股市在午盤後出現波動，對地區Fed行長們的許多評論做出反應，這些評論都對Fed將完成升息或很快降低利率的想法潑了一盆冷水。

芝加哥Fed行長埃文斯(Charles Evans)表示，他預期Fed會在9月將基準利率調升0.5個百分點，然後繼續升息25個基點，直到2023年第2季。舊金山Fed主席戴利(Mary Daly)表示Fed仍需努力應對通膨。

隨後，克利夫蘭Fed主席梅斯特(Loretta Mester)表示，在Fed結束升息周期前，還需要幾個月的證據來證明通膨已經見頂。

道指表現最差的股票來自工業類股。在第2季營收低於預期後，開拓重工下跌5.82%；而波音下跌3.42%。

至於其他個股，Visa下跌2.41%，英特爾也下跌2.57%。

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