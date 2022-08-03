亞特蘭大Fed大砍第3季GDP

根據聯準會(Fed)亞特蘭大 分行的GDPNow GDP模型預計，美國今年第3季的實質GDP年化季率為1.3%，低於7月29日時的2.1%。

亞特蘭大Fed的GDPNow預測模型在追踪經濟數據方面一直表現優秀。之前其對美國第2季實質GDP年化季率的預期值為-1.2%，只比公布數字低了0.3個百分點，而其他經濟學者甚至預計GDP會出現成長。

在美國供應管理學會(ISM)發布製造業數據和美國人口普查 局(US Census Bureau)發布建築支出數據後，亞特蘭大Fed的GDPNow GDP模型對美國第3季實質個人消費支出(PCE)成長和實質私人國內投資 總額成長的預期，分別從2.5%和-1.4%調降至1.5%和- 2.1%。

由於通膨居高不下，即使名目GDP維持成長，但實質GDP也可能出現萎縮。市場人士諷刺地指出，當局仍可能繼續辯稱連續三季GDP負成長並不代表經濟衰退。

經濟學者兼知名投資客比萊洛(Charlie Bilello)指出，最新的ISM數據顯示，新訂單與庫存之間的差值達到如此低的水平，代表美國經濟早已陷入衰退。即使是2001年、1990-91年和1981-82年的衰退期間，也從未到達這樣的低點。

亞特蘭大Fed的GDPNow預測模型即時追踪經濟數據，並利用這些數據預測經濟走向。DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)之前表示。GDPNow模型的預測數據是浮動的，只要有新的經濟數據公布，該模型的預測都會相對調整。但隨著又一季過去，GDPNow模型的預測會變得更加準確。

他認為，GDPNow模型的表現極其優異，從以往的統計數據來看，亞特蘭大Fed使用該模型的平均誤差只有0.3個百分點。