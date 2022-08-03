我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

保守堪州墮胎權意外大獲支持 公投打臉聯邦最高法院

亞特蘭大Fed大砍第3季GDP

財經新聞組／綜合報導

根據聯準會(Fed)亞特蘭大分行的GDPNow GDP模型預計，美國今年第3季的實質GDP年化季率為1.3%，低於7月29日時的2.1%。

亞特蘭大Fed的GDPNow預測模型在追踪經濟數據方面一直表現優秀。之前其對美國第2季實質GDP年化季率的預期值為-1.2%，只比公布數字低了0.3個百分點，而其他經濟學者甚至預計GDP會出現成長。

在美國供應管理學會(ISM)發布製造業數據和美國人口普查局(US Census Bureau)發布建築支出數據後，亞特蘭大Fed的GDPNow GDP模型對美國第3季實質個人消費支出(PCE)成長和實質私人國內投資總額成長的預期，分別從2.5%和-1.4%調降至1.5%和- 2.1%。

由於通膨居高不下，即使名目GDP維持成長，但實質GDP也可能出現萎縮。市場人士諷刺地指出，當局仍可能繼續辯稱連續三季GDP負成長並不代表經濟衰退。

經濟學者兼知名投資客比萊洛(Charlie Bilello)指出，最新的ISM數據顯示，新訂單與庫存之間的差值達到如此低的水平，代表美國經濟早已陷入衰退。即使是2001年、1990-91年和1981-82年的衰退期間，也從未到達這樣的低點。

亞特蘭大Fed的GDPNow預測模型即時追踪經濟數據，並利用這些數據預測經濟走向。DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)之前表示。GDPNow模型的預測數據是浮動的，只要有新的經濟數據公布，該模型的預測都會相對調整。但隨著又一季過去，GDPNow模型的預測會變得更加準確。

他認為，GDPNow模型的表現極其優異，從以往的統計數據來看，亞特蘭大Fed使用該模型的平均誤差只有0.3個百分點。

亞特蘭大 投資 人口普查

上一則

衰退當前 零售商仍爭開新店

下一則

美中緊張加劇 道指跌402點

延伸閱讀

北京激烈反彈…白宮：令人擔憂 但都在預期內

北京激烈反彈…白宮：令人擔憂 但都在預期內
前駐聯合國大使海理：中國鬧脾氣無法指使美國外交政策

前駐聯合國大使海理：中國鬧脾氣無法指使美國外交政策
亞特蘭大區出現西尼羅河病毒蚊

亞特蘭大區出現西尼羅河病毒蚊
台第二季GDP增3.08% 八季低點不如預期

台第二季GDP增3.08% 八季低點不如預期

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。（路透）

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

2022-07-27 09:25

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北