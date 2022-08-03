衰退當前 零售商仍爭開新店

購物中心仍是零售業必爭之地。（歐新社）

雖然對經濟衰退的擔憂日益加劇，而且數十年來的高通膨正在壓縮購物者的預算，但零售商 仍在繼續開設新店。

美國最大購物中心業者西蒙地產集團(Simon Property Group)表示，有意在其物業開業的零售商仍然踴躍。該公司截至6月30日的購物中心和outlet的進駐率為93.9%，高於去年同期的91.8%。

推動新店開張的因素有很多，包括零售商力爭有限的空間，以及熱門線上品牌希望開設實體店來擴張。部分零售商正在關注主要城市以外的市場，以抓住隨疫情 而背井離鄉尋找更大空間的人們。包括近年來關閉分店的梅西百貨等業者正在測試不同的店面規格，通常是小型店面。

根據Coresight Research的數據，今年以來美國零售商開設4432家門市，而關閉1954家，淨增2478家。2019年有9832家關閉，而新開4689家。去年零售業 淨增68家門市。

西蒙地產還表示，消費者行為也出現分歧。在平價零售商購物的消費者更有可能退縮，收入不高的年輕購物者也一樣。他說，銷售疲軟的零售商包括青少年和快時尚零售商Aeropostale和Forever 21，以及J.C. Penney連鎖百貨。但男士西裝零售商Brooks Brothers等企業的銷售額繼續保持成長，「高收入的消費者仍願花錢。」

擁有維吉尼亞州Tysons Corner Center和亞利桑納州Scottsdale Fashion Square等購物中心的Macerich指出，在2020年疫情引發一波關閉浪潮之後，零售業的困境已顯著放緩。

Macerich第2季租賃業務反映出零售商的需求處於2015年以來最高水平。該公司最近對大約30家最大的全國租戶進行調查，發現大約90%的租戶沒有改變今年開設新店的計畫。

根據房地產服務和投資公司世邦魏理仕的數據，包括購物中心在內所有類型的零售空置空間，在第2季創下10年來的最低點。