科技龍頭跌深 散戶大舉掃貨

今年來科技股遭受重大打擊，但許多散戶投資 人將此視為加倍買進的機會。

那斯達克綜合指數2022年至今下跌21%。受聯準會(Fed)激進升息和市場對獲利前景惡化的擔憂情緒影響，許多耳熟能詳的大型科技股股價 均出現兩位數的跌幅。

不過，即便如此，其中許多股票仍然是當前散戶投資人的最愛。

Vanda Research的數據顯示，7月底，散戶投資人對一籃子熱門科技股的買盤力道創下至少2014年以來的最高水平。

這一籃子股票包括了FAANG，即臉書(Facebook)母公司Meta、亞馬遜、蘋果 、Netflix和谷歌母公司Alphabet，以及特斯拉和微軟等其他幾家科技巨頭。

與此同時，自2020年以來，包括蘋果、AMD和景順QQQ信託ETF就一直是最受歡迎的投資對象。景順QQQ信託ETF以追踪那指而著稱。

對於過去一周加碼買進科技股的散戶而言，毫無疑問是一段成功的投資經歷。科技股最近一直在反彈，部分原因是預期Fed未來幾個月的升息速度會放緩。

那指在7月上漲12%，為2020年4月以來最佳的單月表現，漲幅遠大於史坦普500指數的9.1%。

未來幾天，投資人將繼續研究AMD和Paypal等公司的財報，尋找有關市場走勢的更多線索，製造業PMI和非農就業等關鍵美國數據也即將出爐。

包括蘋果、亞馬遜和Alphabet在內的許多科技業領袖上周已警告獲利正在放緩，但投資人還是推高了這些公司的股價，並對它們抗禦經濟衰退風險的能力表達信心。蘋果上月創2020年8月以來最佳單月表現；而亞馬遜的月線漲幅更是達到2009年10月以來之最，其股價光是29日內就上漲了10%。

許多投資人還趁Meta近日股價暴跌之際低接，這家社交媒體巨頭的營收史上首度出現下滑，股價大跌5.2%。（財經新聞組）