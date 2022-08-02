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上月走勢難續 股指全面小跌

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數在8月首日走低，部分投資人質疑在創下2020年以來最佳單月走勢後，近期的漲勢是否還會繼續。

在全日在漲跌之間浮沉後，史指下跌11.66點或0.28%至4118.63點。那斯達克綜合指數下跌21.71點或0.18%至1萬2368.98點。道瓊工業平均指數下跌46.73點或0.14%至3萬2798.4點。

在FAA批准恢復787交機後，波音上漲6.07%協助遏制了跌幅。

隨著油價下跌，能源類股對大盤構成重大拖累。Diamondback Energy、ExxonMobil、Chevron和Devon Energy均下跌。

優於預期的製造業報告提振了市場情緒。AMD和Nvidia等晶片製造商的股價反彈。報告還顯示物價下滑，這是在高通膨環境下的正面發展。

所有主要股指上周上漲，並創下2020年來最佳單月走勢。道指7月上漲6.7%，而史指上漲9.1%。那指上漲12.4%，因投資人湧入本輪熊市中受創最重的科技股。

本周投資人有更多經濟數據和企業財報需要消化。美國勞工統計局的7月非農就業報告將更深入地了解勞動力市場。即使國內生產總值(GDP)連續兩季為負成長，但強勁的就業成長讓經濟學家相信美國目前並未陷入衰退。

投資 指數 就業

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