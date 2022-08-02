6月房價走緩 幅度史上最大

加州房價增速幅是全美最大。（歐新社）

房貸利率 上升和整體經濟的通貨膨脹導致6月住房需求急劇下降，迫使房價 降溫。

自1970年代初開始追蹤房價指標的房貸軟體、數據和分析公司Black Knight表示，房價雖仍高於一年前，但6月漲幅以史上最快速度放緩，年升值率由19.3%下降2個百分點至17.3%。

即使在2007-09年經濟大衰退期間房價大幅下跌時，單月最大放緩幅度也只有1.19個百分點。由於整體房市走強，預計全美房價不會下跌，但更高的房貸利率肯定造成影響。

根據「Mortgage News Daily」報導，30年期固定房貸平均利率在6月超過6%，之後回落至較低的5%範圍內，但這仍顯著高於今年年初的3%。

Black Knight數據及分析總裁格拉伯斯克(Ben Graboske)表示：「在前50大都會 區市場中，放緩處處可見，其中一些地區的降溫更明顯。」「事實上，25%的美國主要房市6月增幅放緩了3個百分點，當月更有4個房市減速達4個百分點以上。」

他說，雖然這是史上最嚴重的降溫，但市場必須再經歷6個月的這種減速，才能讓房價增速恢復到長期平均水平。他估算，利率的影響要完全反映在房價中大約需要5個月時間。

跌幅最大的市場是以前全美價格最高的市場。過去兩個月，加州聖荷西平均房價下跌了5.1%，是所有頂級市場中跌幅最大的。平均房價降低了7.5萬元。

在西雅圖，過去2個月房價下降3.8%，即少了3萬元。加上舊金山、聖地牙哥和丹佛，是降幅最大的5個市場。

根據Black Knight的說法，房價的降溫與待售房屋供應的急劇增加相吻合；房源在過去2個月增加了22%。然而，庫存仍較2017-19年水平低54%。

格拉伯斯克說：「由於全美庫存短缺超過70萬件，庫存水平需要超過一年的創紀錄成長才能完全正常化。」