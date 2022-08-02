我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

6月房價走緩 幅度史上最大

財經新聞組／綜合報導
加州房價增速幅是全美最大。（歐新社）
加州房價增速幅是全美最大。（歐新社）

房貸利率上升和整體經濟的通貨膨脹導致6月住房需求急劇下降，迫使房價降溫。

自1970年代初開始追蹤房價指標的房貸軟體、數據和分析公司Black Knight表示，房價雖仍高於一年前，但6月漲幅以史上最快速度放緩，年升值率由19.3%下降2個百分點至17.3%。

即使在2007-09年經濟大衰退期間房價大幅下跌時，單月最大放緩幅度也只有1.19個百分點。由於整體房市走強，預計全美房價不會下跌，但更高的房貸利率肯定造成影響。

根據「Mortgage News Daily」報導，30年期固定房貸平均利率在6月超過6%，之後回落至較低的5%範圍內，但這仍顯著高於今年年初的3%。

Black Knight數據及分析總裁格拉伯斯克(Ben Graboske)表示：「在前50大都會區市場中，放緩處處可見，其中一些地區的降溫更明顯。」「事實上，25%的美國主要房市6月增幅放緩了3個百分點，當月更有4個房市減速達4個百分點以上。」

他說，雖然這是史上最嚴重的降溫，但市場必須再經歷6個月的這種減速，才能讓房價增速恢復到長期平均水平。他估算，利率的影響要完全反映在房價中大約需要5個月時間。

跌幅最大的市場是以前全美價格最高的市場。過去兩個月，加州聖荷西平均房價下跌了5.1%，是所有頂級市場中跌幅最大的。平均房價降低了7.5萬元。

在西雅圖，過去2個月房價下降3.8%，即少了3萬元。加上舊金山、聖地牙哥和丹佛，是降幅最大的5個市場。

根據Black Knight的說法，房價的降溫與待售房屋供應的急劇增加相吻合；房源在過去2個月增加了22%。然而，庫存仍較2017-19年水平低54%。

格拉伯斯克說：「由於全美庫存短缺超過70萬件，庫存水平需要超過一年的創紀錄成長才能完全正常化。」

房價 利率 大都會

上一則

晶片法案擋台積電 赴中增產28奈米以下先進晶片

下一則

蔚來新能源車 強拓歐洲版圖 匈牙利廠9月量產

延伸閱讀

中國製造業景氣 意外萎縮 上月PMI降至49 跌破榮枯線

中國製造業景氣 意外萎縮 上月PMI降至49 跌破榮枯線

美6月PCE物價漲幅創40年半新高 消費支出額增1.1%

美6月PCE物價漲幅創40年半新高 消費支出額增1.1%
升息+通膨壓力大 房貸需求22年新低

升息+通膨壓力大 房貸需求22年新低
房價高、房貸利率暴漲 德州6月房產成交量跌逾8%

房價高、房貸利率暴漲 德州6月房產成交量跌逾8%

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
超微本周將公布財報，在此前夕傳來市值超車英特爾的好消息。 路透

超微市值超車英特爾 英特爾CEO：股價崩是咎由自取

2022-07-30 12:54
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
加密幣下跌，拖累百達翡麗等名表的價格下跌。Getty Images

加密幣重挫 拖累勞力士、百達翡麗等名表價格

2022-07-29 09:53
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。（路透）

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

2022-07-27 09:25

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口