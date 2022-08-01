不滿生產力低落 Google執行長要員工衝刺 因應總經挑戰

皮伽在全體員工大會中表示，他們的生產力並未達到整個員工數應有的水準，呼籲員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並且更多聚焦在產品和顧客。（路透）

Google 正推出名為「Simplicity Sprint」（純粹衝刺）的新措施，設法幫助員工提升工作效率和專注力，以因應充滿變數的經濟環境。

CNBC引述與會者和所見文件報導，Google在7月28日舉行全體員工大會，有員工對Google近來裁員 表達疑慮，執行長皮伽也向員工徵詢意見，整體會議的基調充滿急迫感。

皮伽在會中表示，儘管Google擁有許多員工，卻不符合這個員工數應有的生產力。他說：「在財報公布後，我希望另外說明一些情況，也要請求大家幫助」，「很明顯我們面臨總經方面的挑戰，且前方充滿變數」。

皮伽說：「我們的生產力並未達到整個員工數應有的水準。」他要求員工協助創建一個專注在工作任務的文化，並更多聚焦在產品和顧客。他說：「我們應思考如何把令人分心的事物降到最低，並真正提升產品優勢和生產力。」

皮伽在17萬多全職員工面前表示：「我很想要尋求你們所有人的幫助。」為了達成這個目標，皮伽發表這個「Simplicity Sprint」計畫，徵求所有員工的想法以加速產品開發。「Sprint」是軟體研發和科技新創公司常用的詞彙，代表短期內專心衝刺某個共同目標。

皮伽表示，Google將透過一項內部調查，讓所有員工在15日前提供想法，並在調查中詢問員工，管理層若之後有任何疑問能否聯繫他們。皮伽表示，這是公司更快取得更好成果的努力之一。根據CNBC，這項調查可能縮減某些部門的支出。