養成這三大習慣 你也能成為百萬富豪

想成為百萬富翁？可以從強迫定期儲蓄、省吃儉用開始。（美聯社）

財經媒體CNBC報導，財務專家柯利訪問了225名百萬富豪，進行了長達五年的「富裕習慣」研究，以探索他們的金錢觀念，發現富豪可分為四大類，並且養成了三種習慣。

這四類富豪分別為：

Ａ.儲蓄投資 者

無論他們原本的正職為何，富豪都會將儲蓄和投資的事情列為例行公事，經常思考讓財富增長的訣竅。

Ｂ.步步高升者

這類人士在大企業力爭上游，把全副精力用在升職上，直到取得高階主管職位，並獲得非常優渥的薪水。

Ｃ.技藝超群者

他們是所在領域的專家，因此人們為獲取其知識和專業，願意支付高額費用。取得正式的高等教育學位，例如法律學位和醫學 學位，常是成為這類人士的先決條件。

Ｄ.夢想家

這類人士全力追求夢想，例如創業、成為成功的演員、音樂家或暢銷作家。夢想家熱愛自己的職業，這也反映在銀行帳戶的數字上。

採取儲蓄投資者這條途徑的風險最小，至少與創業或成為藝術家相比是如此。受訪的百萬富豪有88%說，儲蓄在獲得財富上至為關鍵。

百萬富豪平均花上12年~32年，累積300萬至700萬美元的身家。以下是三種他們常見、但任何人都能培養的習慣。

1.自動把20%的淨收入存下來

每個接受訪查的儲蓄投資者，都會持續地把20%以上的淨收入存下來。許多人將固定比率的淨收入，自動轉至儲蓄帳戶，來達成這項目標。他們通常會把一成的收入轉到雇主支持的退休帳戶，其餘一成則自動轉帳到自己另一個儲蓄帳戶。另外，在每月存下來的收入中，他們會把10%轉至投資帳戶。

儘管把20%的收入存下來在目前的狀況下看起來很多，但持續小額儲蓄，也有助於達成未來的財務目標。

2.定期將部分儲蓄用來投資

由於儲蓄投資者持續把存款用來投資，他們的財富會隨時間增加。起初，複利效果不太顯著，但在十年後，他們開始累積可觀的財富。到職涯的最後幾年，儲蓄投資者的財富平均成長至330萬美元。

夢想家則沒有餘力這麼做，特別是在他們追求夢想的初始階段。無論存款有多少，他們都會當作營運資本，以資助自己的夢想。

不過，有趣的是，一旦夢想家取得成功，擁有足夠現金流，他們會立即將收入轉作投資。

3.相當重視節流

在這項研究中，無論是儲蓄投資者、步步高升者、技藝超群者，都有個共同的特徵—節流。

對這些百萬富豪來說，當他們拿到第一份薪水的那一刻，就開始省吃儉用。至於夢想家，則是從他們的夢想創造足夠現金、讓他們得以儲蓄和投資時，反而開始減少花費。

節流三守則

1.意識：意識到你如何花錢。

2.注重品質：把錢花在優質的商品和服務上。

3.討價還價：貨比三家，盡可能花最少的錢。

節流並不會讓你變富有，但若「有錢人的習慣」是一副拼圖，節流是其中一塊，有助省下更多錢，讓你有更多錢可從事投資。