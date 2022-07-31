明尼阿波利斯聯準銀行總裁：Fed會致力壓低通膨率至2%

美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，聯準會會致力把通膨率降至2%。（路透）

美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，聯準會 （Fed）致力於採取必要措施減少需求，以實現依然很遙遠的長期通膨目標2%。

卡斯哈里周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「Face The Nation」節目時說：「我們致力於壓低通膨，會採取必要措施。要回到2%的通膨率，還有很長的路要走，這是我們必須達到的目標。」

他說，通膨率持續超出決策者預期，「非常令人憂心」。生活成本加快上升的現象變得更為普遍，並不僅限於幾個類別，這解釋了聯準會「急迫行動，以控制住通膨並壓低下來」的理由。

卡斯哈里補充表示，通膨加劇是受到俄烏戰爭及其他因素造成的供應鏈 干擾所推動，工資雖然升高，但沒跟上物價飆漲的步伐。對大部分美國人而言，「實質收入下滑」，目前沒有由工資推動物價「自我實現螺旋上升」。

卡斯哈里說，聯準會會盡一切可能避免經濟衰退，不過他也承認，能成功辦到並無「優良紀錄」。

他表示：「無論我們是否處於技術意義上的衰退，都不會改變我的分析。我關注通膨數據。我關注工資數據。目前為止，通膨繼續意外攀高，工資持續成長。目前為止，勞動市場非常非常強勁。」

卡斯哈里認為民主黨有關稅收、氣候和毒品的新法案不會對未來幾年的通膨產生很大的影響，「從長遠看可能產生一些影響，但短期來說，我們的供需極度不匹配。這取決於聯準會有沒有能力把需求降下來」。

他說，儘管聽到跨國企業說，在解決全球供應鏈瓶頸上有所進展，但「費時比他們想像的久，也比我想像的久」。

卡斯哈里今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票 權。