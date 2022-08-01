Fed官員：經濟沒衰退 須再升息

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克。（路透）

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表示，美國經濟並未陷入衰退，而聯準會（Fed）應進一步升息 以力抗通膨。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里也說，市場誤以為Fed很快地將在升息上縮手。

波斯提克7月29日接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時說：「我不認為美國經濟已陷入衰退」，但他也說，很明顯的，目前的經濟情勢令很多人受苦，「因此我們必須因應居高不下的通膨，讓經濟回歸更穩定和可長可久的狀態」。

今年沒有投票權的波斯提克，是Fed 7月27日決議升息3碼後第一位公開發言的Fed官員。他說：「我相信我們必須在升息方面做得更多，但確切的升息幅度和軌跡，取決於未來數周和數月的經濟情勢演變。」他表示，距Fed下次召開會議還有兩個月，這段期間公布的許多數據，將給予央行很好的升息路徑指引。Fed預定9月20日~21日舉行政策會議。

明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里29日也同聲表示，Fed在控制物價大漲上須做得更多。他認為，市場以為今年迅速升息的Fed很快將在升息上縮手，是操之過急的想法，「我對市場的解讀感到意外」。他說，Fed力求把通膨率壓低至2%，直到通膨明顯回落前都將繼續升息，在這方面Fed還有長路要走。

Fed偏好的通膨指標，也就是個人消費支出指數（PCE），6月年增率高達6.8%，升幅比4月和5月的6.3%進一步擴大。預測機構「通膨洞見」的專家薛瑞夫說，這項通膨數據可能促使Fed再次大幅升息。

美國前財政部長桑默斯接受彭博電視專訪時則表示，他擔心聯準會對於如何將通膨從40年高位降下來，仍抱有「一廂情願」的想法，因為Fed主席鮑爾 在上周決策會後說，基準利率 已經達到了「中性」水準。桑默斯認為，「在這樣的高通膨經濟中，2.5％的利率水準連中性的邊都挨不上」，應該要比如今的利率水準更高，因為必須考慮通膨。

他說，鮑爾在2018年底就說過，聯邦資金利率已達中性，「當時通膨率不到2%，但現在通膨高成這樣，他怎麼還能說出同樣的話，這讓我百思不得其解」。