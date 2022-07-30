美股創2020年最大單月漲幅 如今卻該擔心Fed升息更堅定

美國經濟連二季出現負成長，讓投資人看好聯準會（Fed）會放慢升息腳步。（美聯社）

美國股市三大指數 周五大漲，為7月寫下2020年以來最佳表現，聯準會（Fed）可能提前結束升息 周期，讓投資 人充滿期待。不過，不少分析師提醒，美國經濟其實不算是衰退，如今股債市近日齊揚，反而會讓Fed升息步調更加堅定。

史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五各漲1.4%和1.9%。道瓊工業指數上漲315.50點。總結7月，史坦普和那指各漲9.1%和12%，道瓊指數漲6.7%。

被英特爾業績不佳重挫8.6%所拖累，費城半導體指數周五表現不如大盤，僅漲0.8%，台積電ADR小跌0.2%。不過7月下來，費半大漲16.1%，和史坦普同創2020年11月來最佳表現；台積電ADR同月上漲8.2%。

美國經濟連二季出現負成長，讓投資人看好聯準會（Fed）會放慢升息腳步，而財報季也驚喜連連。亞馬遜和蘋果業績優於預期，周五分別大漲10%和3.3%。

有些投資人認為，美股已於上月觸底。Navellier＆Associates投資總監納維利爾（Louis Navellier）說：「情況漸漸讓人相信，6月低點就是市場底部。」

美國企業第2季財報季整體上優於市場預期。已公布業績的史坦普500指數成份股中，約75%的公司業績超出分析師所料，這也強化投資人認為美企能夠經得起高通膨、大幅升息、經濟放慢這種完美風暴考驗的看法。

不過，也有基金經理人和策略師質疑美股能否守住最近漲勢。富國投資研究所資深全球市場策略師薩瑪納（Sameer Samana）說：「看來市場過早宣告戰勝通膨，這和Fed和主席鮑爾本周所表達的完全脫節。」CIBC私人財富投資長多納貝登（Dave Donabedian）認為，看好Fed會提前結束升息周期，是「指望而非現實」。

Fed會後兩個交易日內大漲近4%，創下有史以來Fed升息後最大兩天漲勢。美國公債也大漲，10年期公債殖利率已由6月的高峰3.5%降至2.65%。但股債價格大漲，卻可能與Fed降溫經濟的目的背道而馳。

Nuveen 首席投資策略師尼克（Brian Nick）說：「如果說Fed升息的目標是想藉緊縮金融條件來放慢經濟腳步，但是他們真正卯起來升息之後，情況卻不是這樣。我擔心目前正步入又一個似曾相識的狀況，那就是Fed勢必得在下一次會議或更早叫停這場派對。」

彭博行業研究（BI）認為，美國經濟尚未步入衰退。若要判斷是否即將陷入衰退，將由勞動市場狀況決定。美國經濟仍有足夠餘裕來承受Fed持續升息，除非7月非農就業（周五公布）萎縮、初次請領失業救濟金（周四）增加10萬以上、職缺（周二）也消失，但BI認為發生的機率不高。