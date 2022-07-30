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推特收購案走上法律戰場 馬斯克展開反擊

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推特收購案走上法律戰場 馬斯克展開反擊

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
美國億萬富豪馬斯克本月初放棄以440億美元收購社群媒體推特公司（Twitter），推特循法律途徑以求完成交易；馬斯克29日反過來將推特告上法院，但相關文件被列為機密。 （路透）
美國億萬富豪馬斯克本月初放棄以440億美元收購社群媒體推特公司（Twitter），推特循法律途徑以求完成交易；馬斯克29日反過來將推特告上法院，但相關文件被列為機密。 （路透）

美國億萬富豪馬斯克本月初放棄以440億美元收購社群媒體推特公司（Twitter），推特循法律途徑以求完成交易；馬斯克今天反過來將推特告上法院，但相關文件被列為機密。

綜合法新社和路透報導，德拉瓦州衡平法院（Chancery Court）在一則告示中表示，推特主張馬斯克（Elon Musk）今年4月簽約同意收購推特，因此有義務依照合約完成交易，而馬斯克的反訴是與針對這項主張的法律辯護一併提出。

法院告示提到，馬斯克提出的文件長達164頁，被列為「機密」，意即不供大眾查閱。

但依照法院規定，馬斯克也必須提交一份可公開的文件版本，並允許編輯其中的商業機密或其他敏感資訊。

德拉瓦州衡平法院一名法官今天下令於10月17日開庭審理推特對馬斯克提出的訴訟，為期5天。數小時後，馬斯克就提出反訴。

馬斯克4月同意以每股54.2美元的價格收購推特，但本月初以推特公司在假帳號數量上誤導他為由，宣布終止交易。

推特則堅稱有關「機器人帳號」數量的估算沒有問題，指責馬斯克是在找藉口退出交易。推特股價今天收在41.61美元。

推特呼籲股東們支持完成交易，預定9月13日就這項收購案展開表決。

推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）和董事長泰勒（Bret Taylor）在寫給投資人的信中說：「我們致力以馬斯克先生同意的價格和條款完成收購案。」

這起收購案不只涉及數百億美元，還攸關推特的命運。馬斯克曾說，推特應容許所有合法言論，這種「絕對主義」立場引發外界擔心推特被用來煽動暴力。

推特 馬斯克 德拉瓦州

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