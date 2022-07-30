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就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

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財經簡訊

財經新聞組／整理

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梯瓦42.5億和解類鴉片訴訟

全美規模最大類鴉片學名藥製造商之一的梯瓦製藥公司(Teva Pharmaceuticals)，由於藥物氾濫問題而挨告，如今以42.5億元與共計2500個地方政府、州政府及美洲原住民部落達成和解。過去一年裡，類鴉片藥物成癮問題在全美各地出現一連串個別訴訟，某些案件也以和解收場。

招募無薪志工 福來雞遭批

北卡州一家福來雞分店以免費餐點招募「志工」而不支薪，受人批評， 店主認為沒錯， 但會另行招聘全職與兼職員工。這家位於韓德森威爾市的福來雞速食店在臉書上說，每小時一班的「志工服務」很簡單，就在得來速的車道上指揮交通，導引客人即可，可換得五項餐點。遭受批評後，這則募工廣告已拿下。

轉嫁高成本 寶鹼上季獲利增

寶鹼公司上季業績喜憂參半，因為這家消費品巨頭在大宗商品成本上漲的情況下提高售價。第4財季歸屬於公司的淨利為30.5億元，合每股1.21元，高於去年同期的29億元或每股1.13元。淨銷售額增加3%至195.2億元，主因其洗滌劑和家庭護理產品價格上漲。

核心PCE年增6.8% 40年新高

商務部表示，6月消費者支出成長1.1%。個人消費支出(PCE)物價指數上漲1.0%，為2005年9月以來最大增幅；較去年同期上漲6.8%，為1982年1月以來最大漲幅。剔除波動較大的食品和能源成分後的核心PCE物價上漲0.6%；較上年同期上漲4.8%。

第2季就業成本指數勁揚1.3%

由於就業市場吃緊繼續推動工資增長，第2季勞動成本勁升，這可能會讓通膨繼續保持高點一段時間。勞工部表示，在第1季加速成長1.4%後，最全面的勞動成本指標「就業成本指數」(ECI)上季上漲1.3%。ECI是衡量勞動市場疲軟的更好指標，也是核心通膨的預測指標。

莫德納供美適用Omicron疫苗

莫德納(Moderna Inc)與美國政府簽署一項價值高達17.4億元的協議，今年內將提供6600萬劑適用於Omicron疫苗的初始劑量，政府還可以選擇額外再購買2.34億劑。這批二價加強候選疫苗mRNA-1273.222包含快速傳播的Omicron BA.4/5菌株，這是目前最普遍的變種病毒。

就業 疫苗 指數

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