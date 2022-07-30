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升息後仍大漲 慎防死貓反彈

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)本周大幅升息後，美股連續第三次在升息決策日飆升。但參照今年前兩次升息時美股的反應，進一步上漲的希望恐怕要落空。

今年5月和6月，投資人在消化Fed主席鮑爾的談話後，重新調整了對Fed緊縮步伐的預期，美股在當日大漲之後出現更大幅度的拋售。

美股多頭關注鮑爾的發言，認為Fed可能在9月再次大幅升息後，年底前開始「放慢升息步伐」，以便評估積極對抗通膨的效果。然而空頭則反駁說，這與Fed暗示的緊縮周期大相徑庭，目前市場顯示明年聯邦基金利率將在3.5%左右，至少比Fed最新預測的利率低0.5個百分點。

富國投資研究所全球市場策略師沙瑪納(Sameer Samana)認為，美股27日大漲可能是因為流動性和部位不足。隨著史坦普500指數即將創下去年10月以來最佳單月表現，股價飆升只會加劇金融環境的放鬆。

他表示，自6月Fed大規模升息以來，衡量市場壓力的跨資產指標已大幅緩解，這可能讓Fed繼續保持強硬立場，美股的這波反彈看來很脆弱。

Bespoke Investment Group的數據顯示，根據歷史，美股在Fed決策日的大漲趨勢難以持續。Bespoke的戈登(Jake Gordon)說，當史指在利率決策日上漲1%以上時，次日的平均跌幅為0.3%。

他在研究報告中寫道，Fed升息日之後一周直至下次會議之前的股市表現也傾向消極。在這段期間內，當決策日美股上漲超過1%時，在兩次會議之間的平均表現不僅是最差的，而且通常平均走跌。

戈登寫道：「當下的反彈很有趣。但對比以往數據，當史指在Fed會議當天表現良好時，通常兩次會議之間大多下跌。」（財經新聞組）

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