卡車業者：下半年價格需求雙漲

隨著零售商、製造商和消費者適應新冠疫情 封鎖、俄烏戰爭和通貨膨脹帶來的干擾，美國卡車運輸業CEO 預計即使年下半年運量疲軟，他們仍將保有定價能力。

為星巴克、家得寶和勞氏提供物流運輸服務的卡車公司SAIA最近對客戶進行的調查發現，大多數公司仍在努力了解下一步行動以及其業務的「新常態」會是什麼。

SAIA CEO賀爾茲格瑞佛(Fritz Holzgrefe)表示，「他們談論很多關於繼續重建庫存，以在年底前、甚至是明年上半年調整供應鏈 問題。」「也許事情已經暫見放緩，但客戶仍在繼續重新整理他們的供應鏈，以更有效地實現各自業務的目標。」

為亞馬遜、沃爾瑪和目標百貨運送貨運的Werner Enterprise CEO雷勒斯(Derek Leathers)表示，供應鏈正在改善並且已經度過最糟時期。但是他警告，在2022年底前，卡車司機面臨的不利因素將使費率遠高於疫情前水平。

他說，「你會看到費率在年底前維持不變，但成本增加是真實的。我們的客戶都明白這一點。」「我們談論的是大型成功的品牌，如亞馬遜和沃爾瑪以及許多其他知道依賴物流業者是種競爭優勢的品牌。它們希望每次都能安全、準時、優質地運輸。為此，它們大多與資本充足的大型運輸業合作。」

貨運股是7月表現最好的類股之一，而史坦普500指數本月上漲逾9%。SAIA和ArcBest上漲超過20%，而Werner Enterprises、Knight Swift和JB Hunt上漲超過 10%。

今年稍早時，由於貨運現貨市場費率下降，人們擔心出現「貨運衰退」。根據Evercore ISI的最新數據，這些費率同比下降超過11%。現貨市場提供接單貨運服務，價格因供需而異。