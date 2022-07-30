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股指連漲3日 2年最佳單月

財經新聞組／綜合報導

投資人消化了強勁的科技財報，並擺脫了對高通膨和經濟衰退的擔憂，美股連漲三天。

所有主要股指本周均上漲並創下2022年來最佳單月表現。道瓊工業平均指數上漲315.5點或0.97%至3萬2845.13點。史坦普500指數上漲57.86點或1.42%至4130.29點。那斯達克綜合指數上漲228.09或1.88%至1萬2390.69點。

本周道指收高近3%，而史指和那指分別上漲4.3%和4.7%。

道指7月上漲6.7%，史指上漲9.1%；那指雖然仍處於熊市區域，但上漲12.4%。

經濟分析局報告指出，6月個人消費指數(PCE)較上年同期攀升6.8%。這項備受Fed密切關注的通膨指標創下1982年1月以來最高水平。

投資人還獲得密西根大學消費者信心指數的最終讀數，該指數在7月為51.5，較初值略有改善，高於6月的歷史低點50。

兩支大型股票的財報仍引領主要股指走高。在公布上季銷售額強於預期後，亞馬遜暴漲10.36%；而蘋果公司在iPhone營收優於預期後攀升3.28%。

雪佛龍和埃克森美孚上季業績優於預期，分別上漲8.93%和4.6%。

在未達預期並警告廣告業務放緩後，Roku大跌23.07%。晶片製造商英特爾上季業績低於預期，下跌8.56%。

指數 投資 營收

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