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GDP續縮 白宮力辯經濟未衰退

財經新聞組／綜合報導
拜登染疫復原後首度露面，就為經濟大力辯護。（歐新社）
拜登染疫復原後首度露面，就為經濟大力辯護。（歐新社）

商務部報告，第2季GDP下降0.9%，加上第1季收縮1.6%，符合最常見的衰退定義；白宮針對第2季GDP負成長做出全面回應，並傳達出一致的訊息：不管怎麼說，美國經濟並未陷入衰退。

拜登總統在兩次公開露面場合都發表同樣經過精心設計的言論，強調當前的低失業率加上對製造業的新投資，經濟不可能陷入衰退。

他在其中一次演說中指出，「讓我告訴你經濟方面的事實。」「第一，我們擁有創紀錄的就業市場，失業率達到新低紀錄的3.6%，企業正以創紀錄的速度在美國投資。」然後他列舉幾家計畫在美國建廠的公司，然後得出結論：「在我看來，這並不像是經濟衰退。」

拜登28日晚間與五位大企業CEO舉行圓桌會談，他在會中引述聯準會(Fed)主席鮑爾的話說，他不相信經濟目前處於衰退之中，因為「有太多經濟領域的表現過於出色」。

拜登不是唯一在鏡頭前為美國經濟辯護的主要人物。財政部長葉倫(Janet Yellen)也在財政部舉行一場罕見的獨立新聞發布會，堅稱衰退是「整體經濟的廣泛弱化」，包括大量裁員、企業倒閉和家庭財務緊張。「但這並不是我們現在看到的。當前就業機會正在繼續創造，家庭財務狀況依然強勁，消費者正在消費，企業正在成長。」

在過去幾個月中，消費者和企業的信心水平大幅下降。最近的調查顯示，絕大多數美國人認為美國正處於衰退之中。擔心經濟衰退的人可能會控制家庭支出並延後大宗購買，這反過來又會對整個經濟產生負面的連鎖反應。

由於民主黨在今年11月的期中選舉已經面臨壓力，因此如果拜登和他的政黨希望至少對其中一個國會保有控制權，那麼改變個別選民對經濟狀況的看法至關重要。

但從現在到11月的選舉只剩下13周的時間，可能已經來不及了。

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