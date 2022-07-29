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財經簡訊

財經新聞組／整理

捷藍航空確定收購Spirit

在廉價航空公司Spirit結束與Frontier的合併協議數小時後，捷藍航空(JetBlue Airways)達成收購Spirit協議。捷藍將以每股33.5元的現金收購Spirit。在獲得監管機構批准收購Spirit後，捷藍航空將成為美國第五大航空公司，而Frontier將成為美國最大的廉航公司。

康卡斯特上季寬頻用戶持平

康卡斯特(Comcast)第2季營收和獲利都超過分析師預期，但卻史上第一次單季未能新增寬頻客戶。當季高速網路客戶數量持平，低於分析師預期的增加8.4萬戶。受惠於NBCUniversal的主題公園和電影工作室，營收同比增加5.1%至300.2億元。調整後EBITDA成長10.1%至98億元。

奧馳亞減記Juul持股價值72%

萬寶路製造商奧馳亞集團(Altria Group Inc)將其持有Juul Labs Inc股份價值削減約72%至4.5億元，因為這家電子菸製造商受到嚴格的監管審查，可能在美國被完全禁止。奧馳亞現持Juul股份價值僅為其原始價值的3.5%；3月底時的估值為16億元，2018年的價值為128億元。

雖曾停工 哈雷機車獲利續增

哈雷戴維森公司上季獲利成長，並維持全年營收財測不變，即使日前為期2周的停產損害了第2季的銷售。這家百年歷史機車製造商5月暫停威斯康辛州和賓州工廠的傳統機車組裝和運輸，原因是第三方零件不合規定。上季淨利2.158億元或每股1.46元；去年同期為2.063億元或每股1.33元。

萬事達卡上季跨境支出增58%

萬事達卡表示，由於今年旅遊熱潮引發的跨境支出激增抵消了成本上漲，第2季獲利大幅增加。截至6月30日止當季獲利為23億元，合每股2.34元，而去年同期為21億元，合每股2.08元。限制性需求和疫情限制放鬆限制導致今年夏季出遊暢旺，跨境交易量按當地貨幣計算成長58%。

疫苗和口服藥熱賣 輝瑞業績佳

輝瑞公司第2季營收和獲利都超過華爾街的預期，得益於其新冠疫苗和抗病毒治療藥物Paxlovid的銷售。輝瑞上季營收較去年同期成長47%至277億元，高於預期的257億元。淨利為99億元，較2021年同期成長78%；調整後每股獲利2.04元，高於預期的1.78元。

營收 輝瑞 萬事達卡

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