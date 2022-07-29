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大摩警告：升息後反彈是陷阱

財經新聞組／綜合報導

雖然聯準會(Fed)做出決策後美股大幅上漲，但摩根史坦利敦促投資人不要投資股市。

大摩首席美國股票策略師兼投資長威爾森(Mike Wilson)表示，華爾街傾向認為升息速度可能比預期更快放緩，但對這種想法感到興奮是不成熟而且問題多多。

他說，「一旦Fed因衰退開始而停止升息，股市總會反彈。但是這次Fed升息周期結束和經濟衰退之間不太可能有很大的差距。」「最終它將會是一個陷阱。」

威爾森認為，最緊迫的問題是經濟放緩對企業獲利的影響，以及Fed過度緊縮的風險。

他指出，「即使是債券市場現在也開始接受這樣一個事實，也就是Fed可能會操作過度，將經濟入衰退。」

威爾森對史坦普500指數的年底目標價為3900點，為華爾街分析師中的最低目標價；代表距27日收盤價還有再跌3%的空間，較1月創下的收盤高點下跌19%。

他同時預測美股在達到年底目標之前會再走低。他估計史指會跌破上個月觸及的52周低點3636點。

威爾森說，「大盤走勢已經接近尾聲。我的意思是這個熊市已經持續好一段時間了。」「但問題是它不會結束，還需要再跌一波；我不認為6月低點是最後一波。」

他認為，如果2022年就出現經濟衰退，史指甚至可能會跌至3000點。

威爾森自認立場保守，所以他減持股票，偏好防禦性股票，包括醫療保健、房地產投資信託基金(REITs)、消費必需品和公用事業。他還看好持有額外現金和債券。

而且，他並不急於投入資金，而是一直「旁觀」，直到股市出現低谷跡象，「我們正在努力為客戶提供良好的風險回報。現在的風險回報率約為10比1。」「這不是很好的時機。」（財經新聞組）

投資 股票 升息

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