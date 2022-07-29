廣告逆勢成長 亞馬遜財報佳

亞馬遜 第2季營收 優於預期並提出樂觀的財測。當季每股虧損20分；營收1212.3億元，高於Refinitiv預計的1190.9億元。

亞馬遜其他主要細分市場的表現如下：亞馬遜網絡服務(AWS)營收197.4億元，高於StreetAccount預計的195.6億元；廣告營收87.6億元，高於StreetAccount預計的86.5億元。

第2季營收成長7%超出預期，較科技同業逆勢而行；其他同業的上季營收大多令人失望。

亞馬遜表示，預計第3季營收將在1250億元至1300億元之間，成長13%至17%。Refinitiv分析師預計銷售額為1264億元。

亞馬遜一直努力應對更高的成本，因為疫情驅動的擴張讓該公司面臨過多員工和過多的倉庫容量。

CEO賈西(Andy Jassy)在財報聲明中表示，「即使燃料、能源和運輸成本方面的通膨壓力持續存在，但我們在上季提到的可控成本方面取得進展，特別是提高了履行網絡的生產力。」

由於電動車製造商Rivian股價在第2季暴跌49%，亞馬遜的Rivian投資 虧損39億元。這使其今年的投資總損失達到115億元。

亞馬遜的廣告業務是上季讓人沮喪的所有線上廣告同業中的一個亮點，並代表該公司正在其成長最快的業務之一中擴大市占率。

廣告營收在此期間增加了18%。與此同時，臉書本周公布廣告營收首次出現下滑，並預測第3季將再次下滑。而Alphabet的廣告成長率也放緩至12%，YouTube從一年前的84%急劇下降至4.8%。

亞馬遜雲端業務營收在第2季成長33%，超過分析師預期。

亞馬遜的AWS淨利為57.2億元，同比增加36%，但低於StreetAccount估計的60.4億元。然而，它仍然在亞馬遜財報中占有至關重要的地位。AWS的營業獲利率從第1季的35.3%收窄至29%。