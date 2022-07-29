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GDP連季收縮 股指仍漲逾1%

財經新聞組／綜合報導

美股連續第二天上漲，即使最新的國內生產總值(GDP)報告顯示連續第二季收縮，因為投資人看好經濟低迷將很快導致聯準會(Fed)結束其激進的升息行動。

道瓊工業平均指數上漲332.04點或1.03%至3萬2529.63點。史坦普500指數上漲48.82點或1.21%至4072.43。那斯達克綜合指數上漲130.17點或1.08%至1萬2162.59點。所有主要股指本周即將收漲並創下2022年的最佳單月走勢。

美國經濟分析局28日報告，第2季美國經濟成長下降0.9%。《道瓊》估計上漲0.3%。第1季GDP下降1.6%。

投資人消化了大量的第2季企業財報。霍尼韋爾(Honeywell)和Etsy都公布了強勁的業績，股價分別上漲3.69%和9.86%。福特汽車在獲利和營收超過預期並提高股利後攀升6.3%。

另一方面，由於上季業績令人失望，Meta Platforms下跌5.22%。康卡斯特上季首次未能增加寬頻用戶，股價下跌9.13%。

在其他消息方面，太陽能股在參議院多數黨領袖查克舒默(Chuck Schumer)和同黨參議員曼欽(Joe Manchin)就氣候支出達成協議後飆漲。住宅太陽能安裝商Sunrun和Sunnova分別上漲29.97%和28.39%。SunPower上漲18.18%。景順太陽能ETF上漲7.6%。

指數 投資 股價

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